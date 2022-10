Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: séance de vendredi plombée par l'indice UMich information fournie par Cercle Finance • 17/10/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé la semaine sur une note clairement négative vendredi, plombée par la parution d'un indice de confiance UMich dont les détails n'incitaient guère à la confiance dans l'économie américaine pour les prochains mois.



Le Dow Jones a ainsi essuyé un recul de plus de 1,3% à 29635 points, tandis que le Nasdaq Composite a dévissé d'environ 3,1% à 10321 points, ce qui a conduit les deux indices à afficher respectivement sur la semaine une hausse de 1,2% et une baisse de 3,1%.



La confiance des consommateurs américains se redresserait au mois d'octobre, au vu de l'indice calculé par l'Université du Michigan qui est passé de 58,6 en septembre à 59,8 en estimation préliminaire pour le mois en cours.



Cette progression, plus sensible que prévu, repose toutefois sur une bien meilleure évaluation par les ménages des conditions économiques actuelles, alors que leurs attentes pour l'avenir se sont au contraire dégradées.



'Les attentes d'inflation pour l'année à venir ont grimpé de manière inattendue à 5,1%, augmentant pour la première fois en sept mois, tandis que les attentes d'inflation à long terme se sont accrues à 2,9%', pointe d'ailleurs Wells Fargo.



Autres données parues en début de journée, les ventes de détail ont stagné en septembre, tandis que les prix à l'importation ont baissé de 1,2%. Enfin, les stocks des entreprises se sont accrus de 0,8% au mois d'août.



La séance a aussi été marquée par les publications trimestrielles de plusieurs grandes banques, accueillies favorablement pour JP Morgan Chase (+1,7%), Wells Fargo (+1,9%) et Citigroup (+0,6%), mais nettement sanctionnée pour Morgan Stanley (-5,1%).



En dehors des publications, Caterpillar a reculé de 2,7% après la décision par le conseil d'administration de l'équipementier de chantier de permettre au PDG Jim Umpleby de rester à son poste au-delà de février 2023.