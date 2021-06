Wall Street :séance de stagnation aux contacts des plus hauts

(CercleFinance.com) - Les indices (stable sur le Dow Jones, +0,1% sur le S&P500 et le Nasdaq-100) affichent des tendances indécises, au lendemain d'une séance de relative stagnation des grands indices actions américains à proximité de leurs niveaux records.

'Le S&P500 a fini la séance pratiquement atone, non loin de son plus haut historique, les investisseurs semblant être restés dans l'expectative des chiffres de l'inflation américaine jeudi et de la réunion du FOMC la semaine prochaine', note Wells Fargo.

Pour ce mercredi, ont été publié les stocks des grossistes américains pour le mois d'avril. Ils étaient attendu à nouveau en progression, après une hausse de 1,2% en mars. Ils ont augmenté de 0,8% en avril en rythme séquentiel, hausse globalement conforme aux attentes selon le Département du Commerce.

Côté valeurs, Merck annonce un accord d'approvisionnement avec le gouvernement américain pour molnupiravir, actuellement évalué en phase III pour le traitement de patients non hospitalisés et atteints de Covid-19.

Le groupe de distribution Target indique que son conseil d'administration a décidé d'augmenter de 32,4% son dividende trimestriel, pour le porter à 90 cents par action, dividende qui sera mis en paiement le 10 septembre.

UPS fait part de ses objectifs financiers à horizon 2023, dont des revenus qui seraient compris entre environ 98 et 102 milliards de dollars, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée entre environ 12,7 et 13,7%.

A l'occasion de résultats trimestriels sous les attentes, Campbell Soup indique abaisser ses objectifs annuels, n'attendant plus désormais qu'un BPA ajusté entre 2,90 et 2,93 dollars, et non plus entre 3,03 et 3,11 dollars.

ExxonMobil annonce avoir fait une découverte à Longtail-3 dans le bloc Stabroek, au large de la Guyana. Le puits, situé à environ 3,5 kilomètres au sud du puits Longtail-1, a été foré dans plus de 1860 mètres de profondeur d'eau par le Stena DrillMAX.

GE-Prolec Transformers, une filiale d'une coentreprise à 50/50 entre GE et Xignux, a annoncé aujourd'hui avoir a signé un accord définitif avec SPX Corporation afin d'acquérir son activité SPX Transformer Solutions (SPXT) pour un prix d'achat de 645 millions de dollars.