Wall Street: séance de repli entre l'emploi et l'Ukraine information fournie par Cercle Finance • 07/03/2022 à 07:25

(CercleFinance.com) - Wall Street a poursuivi son repli vendredi en réaction à un rapport sur l'emploi ayant conforté la perspective de durcissement de politique monétaire de la Fed. Le Dow Jones a cédé 0,5% à 33615 points, tandis que le Nasdaq Composite a décroché de près de 1,7% à 13313 points.



L'économie américaine a en effet généré 678.000 emplois non agricoles le mois passé, selon le Département du Travail, soit bien plus que le consensus, et le taux de chômage a reculé de 0,2 point à 3,8%, un taux un peu en dessous des attentes des économistes.



Si cette amélioration en février pouvait être attribuée au reflux de la vague Omicron, Commerzbank faisait remarquer que 'dans l'ensemble, le marché du travail s'améliorait à un rythme bien supérieur à celui qui prévalait avant la pandémie'.



Ce rapport sur l'emploi a donc définitivement entériné le scénario d'un relèvement de taux de 25 points de base de la part de la banque centrale américaine à l'issue de sa réunion stratégique prévue dans deux semaines.



Les plans de la Fed en matière de hausse de taux pourraient même s'accélérer à en croire certains stratèges. 'Ce marché de l'emploi très serré conjugué à des pressions inflationnistes élevées plaident pour toute une série de relèvements de taux', estimait ainsi Commerzbank.



La tendance des marchés ce vendredi a également été plombée par la prise de contrôle, la nuit précédente, de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia par les forces russes après de lourdes frappes qui ont provoqué un incendie sur le site.



La crise ukrainienne a d'ailleurs amené de nouvelles grandes entreprises américaines à prendre des mesures, telles que le groupe de logistique et de transport de colis FedEx (-3%) qui a suspendu toutes ses activités en Russie, en Biélorussie et en Ukraine.



Toujours du côté des valeurs, les opérateurs ont salué la publication trimestrielle du fournisseur de semiconducteurs Broadcom (+3%), mais délaissé celles de la chaine de vêtements Gap (stable) et du distributeur par magasins-entrepôts Costco (-1,4%).