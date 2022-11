Wall Street: séance de repli dans le sillage de Target information fournie par Cercle Finance • 17/11/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a perdu du terrain mercredi sous le coup de ventes de détail jugées défavorables et des mauvais résultats du distributeur Target. Le Dow Jones a cédé 0,1% à 33554 points, tandis que le Nasdaq Composite a lâché plus de 1,5% à 11184 points.



Les ventes au détail ont augmenté de 1,3% le mois dernier, laissant penser que l'économie américaine est à même d'encaisser de nouveaux relèvements de taux d'intérêt, alors même que des responsables locaux de la Fed ont tenu des propos 'faucon' en cours de séance.



'John Williams (New York) a réaffirmé l'engagement de la Fed à poursuivre le resserrement de la politique monétaire malgré le risque d'un ralentissement économique', note ainsi Wells Fargo, pointant aussi des propos dans le même sens de Mary Daly (San Francisco).



Autres données concernant le mois d'octobre, la production industrielle américaine a diminué de 0,1%, à peu près conformément au consensus, et les prix à l'importation ont baissé de 0,2% sur fond de chute des prix pétroliers et de vigueur du dollar.



Les distributeurs, plébiscités la veille suite aux bons résultats de Walmart, ont souffert ce mercredi suite à la publication par Target de résultats inférieurs aux attentes et au lancement d'un nouveau 'profit warning', qui ont fait plonger le titre de 13,1%.



'C'est comme si le groupe n'avait tiré aucun enseignement après ce qu'il lui était arrivé il y a plus de dix ans, lorsqu'il s'était retrouvé confronté à une rapide détérioration de la consommation', se lamentait John Zolidis, un spécialiste du secteur.



Lowe's Companies, en revanche, a gagné 3% après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, la chaîne de magasins de bricolage ayant imité en cela les performances publiées la veille par son grand rival, Home Depot.