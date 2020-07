Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : séance de jeudi plombée par la Chine Cercle Finance • 17/07/2020 à 07:50









(CercleFinance.com) - Les marchés américains se sont inscrits en baisse jeudi, avec des inquiétudes sur les perspectives de redressement de l'économie chinoise. Le Dow Jones a reculé de 0,5% à 26.734,7 points, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 0,7% à 10.473,8 points. Le climat a été alourdi par une statistique en demi-teinte montrant que la Chine a enregistré une croissance de 3,2% de son PIB au deuxième trimestre. 'Les investisseurs regardent 'la bouteille à moitié vide'', jugeait Kiplink Finance. Ce gestionnaire d'actifs parisien faisait remarquer une faiblesse inattendue de la consommation intérieure, et évoquait par ailleurs les craintes entourant une deuxième vague de Covid-19, ainsi que la remontée des tensions entre Washington et Pékin. Parmi les entreprises américaines ayant dévoilé leurs trimestriels, Morgan Stanley a bondi de 2,5% après avoir fait état de performances meilleures que prévu, avec une envolée de 71% des revenus de sa branche de trading. Autre nouvelle moins bien accueillie, Bank of America a perdu 2,7% après avoir officialisé des provisions pour pertes sur crédit de 5,1 milliards de dollars, sous l'effet d'une constitution de réserves essentiellement liée à la crise du Covid. Du coté des statistiques, le Département du Travail a annoncé avoir dénombré 1.300.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, un très léger repli après les 1.310.000 recensés la semaine précédente. Après un bond de 18,2% en mai, les ventes de détail ont, quant à elles, augmenté de 7,5% le mois dernier, là où les économistes n'anticipaient qu'une progression de 5,5%. Hors secteur automobile, elles ont progressé de 7,3% en juin.

