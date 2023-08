Wall Street: séance de gains limités après l'inflation information fournie par Cercle Finance • 11/08/2023 à 07:15

(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains ont terminé sur des gains limités une séance de jeudi dominée par les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis : le Dow Jones et le Nasdaq Composite ont tous deux grappillé un peu plus de 0,1% à respectivement 35176 et 13738 points.



D'après le Département du Travail, le taux d'inflation annuel a augmenté de 0,2 point pour s'établir à 3,2% en juillet, dont 4,7% hors énergie et produits alimentaires, des chiffres en tous points conformes aux attentes.



'Les indicateurs dévoilés depuis leur dernière réunion vont dans le sens d'un statu quo de la part de la Fed, avec une dynamique qui ralentit sur le marché du travail', rappelait Commerzbank, pour qui 'les chiffres de l'inflation de ce jour vont dans la même direction'.



Après cette publication, selon le baromètre 'FedWatch' du CME Group, les investisseurs estimaient à plus de 90% la probabilité d'un maintien des taux de la Fed à l'issue de sa prochaine réunion, contre encore 86% la veille.



Dans l'actualité des valeurs, Walt Disney a grimpé de 4,8% à la suite de résultats trimestriels sans grand éclat, mais marqués par une réduction des pertes du géant des médias et du divertissement dans le streaming vidéo.



A l'inverse, Ralph Lauren a perdu 4,9% en dépit de l'annonce par la maison de vêtements haut de gamme d'une augmentation d'un quart de son BPA ajusté, pour les trois premiers mois de son exercice 2023-24.



Surtout, Capri Holdings a flambé de 55,8% après un accord par lequel Tapestry (-15,9%) va racheter la maison-mère de Versace, Jimmy Choo et Michael Kors, pour une valeur d'entreprise d'environ 8,5 milliards de dollars.