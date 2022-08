Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: séance de fort repli avec la poussée du dollar information fournie par Cercle Finance • 23/08/2022 à 07:12









(CercleFinance.com) - Wall Street a terminé en forte baisse lundi soir, pénalisée notamment par l'appréciation du dollar. Le Dow Jones s'est contracté de 1,9% à 33064 points, tandis que le Nasdaq Composite a décroché de plus de 2,5% à 12382 points.



Pour nombre d'analystes, ce recul n'a rien de surprenant étant donnée la vigueur de la récente remontée des indices. Depuis son creux du 16 juin, le S&P 500 avait repris plus de 15% vendredi dernier, faisant dire à certains qu'il commençait à avoir l'air 'suracheté'.



Le repli était aussi favorisé par une tendance à la prudence avant l'intervention, vendredi prochain, du président de la Réserve fédérale Jerome Powell, à l'occasion du symposium annuel des banquiers centraux à Jackson Hole (Wyoming).



Au-delà du climat d'aversion au risque lié au ralentissement de la croissance et aux pressions inflationnistes, les marchés d'actions américains ont souffert ce lundi de la vigueur du dollar avec les anticipations de resserrement monétaire aux Etats-Unis.



Raymond James estimait toutefois que la situation technique s'est grandement améliorée avec le récent reflux des indices : le gestionnaire d'actifs notait ainsi que 90% des actions américaines évoluaient désormais au-dessus de leur moyenne mobile sur 50 jours.



Sur le front des valeurs, Moderna a reculé de 2,5% malgré un contrat par lequel le gouvernement canadien a commandé de nouvelles doses de son candidat de rappel de vaccin bivalent contre la Covid-19, contenant la variante Omicron.



Salesforce a lâché 3,7% alors que l'éditeur de logiciels spécialiste du CRM doit publier cette semaine ses comptes trimestriels. En attendant, Jefferies maintient son conseil 'achat', mais avec un objectif de cours abaissé de 260 à 250 dollars.





