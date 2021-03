Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : séance d'embellie pour les technologiques Cercle Finance • 10/03/2021 à 07:10









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé dans le vert mardi, avec notamment la meilleure journée depuis novembre dernier pour les technologiques. Le Dow Jones n'a grappillé au final que 0,1% à 31833 points, mais le Nasdaq Composite a bondi de 3,7% à 13074 points. 'L'indice de référence technologique s'est élevé hors du territoire de correction et a connu sa septième séance consécutive d'un mouvement de 1,5% dans les deux sens, la plus longue séquence de ce genre en un an', pointe Wells Fargo. 'Les mesures de relance budgétaire sont restées au centre de l'attention, le dernier projet de plan de 1900 milliards de dollars devant être voté à la Chambre ce mercredi', explique la banque californienne. 'Les bons du Trésor ont également contribué à l'optimisme, le rendement de référence à 10 ans ayant baissé de six points de base à 1,54%, chutant pour la première fois en cinq séances', souligne-t-elle par ailleurs. Après deux semaines de rotation sectorielle quasi-ininterrompue, les technologiques sont apparues survendues d'un point de vue technique, en particulier Tesla qui s'est redressée de 19,6% sur fond d'une recommandation favorable de New Street Research. Les poids-lourds du secteur dits 'FAANG' (Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google) ont profité également de ce regain d'appétit pour les technologiques, avec des gains qui se sont étagés entre 1,5 et 4%. Sur le compartiment traditionnel, Chevron a cédé 0,2% après que le groupe énergétique a déclaré viser un doublement de son ROCE et une croissance annuelle moyenne de 10% de son free cash-flow à horizon 2025, sur la base d'un baril de Brent à 50 dollars. Mondelez a grappillé 0,8%, alors que le groupe agroalimentaire a annoncé qu'il allait faire l'acquisition de Gourmet Food Holdings, un fabricant australien de crackers et de biscuits, sans dévoiler le montant de la transaction.

