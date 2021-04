Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : séance beaucoup plus positive qu'il n'y paraît. Cercle Finance • 26/04/2021 à 23:58









(CercleFinance.com) - Wall Street a entamé la semaine sans direction si l'on fait la moyenne du Dow Jones (-0,18%) et du S&P500 (+0,18%) mais le tableau est en fait beaucoup plus souriant qu'il n'y parait puisque le 'S&P' bat un nouveau record à 4.187 et le Nasdaq qui grimpe de +0,87% à 14.138 inscrit un nouveau zénith de clôture. Le Russell-2000 gagne de son côté +1,25%, ce qui achève de faire pencher la balance en faveur d'une entame de semaine plutôt 'bullish'. Le point d'orgue de cette séance fut la publication des trimestriels de Tesla : nouveau trimestre de gain (0,93$ par titre contre 0,79$ anticipé)... porté davantage par les profits sur le bitcoin que les ventes d'automobiles (10,39Mds$ contre 10,29Mds$ attendu). Le titre perdait -3% dans les échanges électroniques alors que Canaccord Genuity vise 1.017$ sur le titre, invoquant un potentiel sur l'énergie solaire. Bien d'autres résultats emblématiques sont attendus au cours des 4 prochaines séances, notamment les GAFAM -et par ordre de capitalisation- Apple, Microsoft (qui se rapproche des 2.000Mds$), Amazon, Alphabet et Facebook. Côté 'industrielles', il y aura Boeing, Caterpillar, Chevron, Exxon, McDonald's, Mastercard, Chevron... Le Nasdaq a été dopé par Seagate +4,6%, American Airlines +4,4%, Xilinx +3,3%, AMD +3,2%, Qualcomm et Marvell Techno +2,7%, Biogen et Regeneron +2,6%, Verisign +2,5%, Micron +2,1% Peu de replis, sauf Check Point -2%, UPS -1,8%. La principale publication macroéconomique du jour concernait les commandes de biens durables aux Etats-Unis: elles ont rebondi de 0,5% en mars (après -0,9%en février), selon le Département du Commerce, mais le consensus espérait un rebond plus franc. En excluant le secteur des transports, les commandes de biens durables américaines se sont redressées de 1,6% d'un mois sur l'autre en mars. Hors défense, elles se sont aussi accrues de 0,5% le mois dernier.

Valeurs associées BTC/USD NEXC +0.78%