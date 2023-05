Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: séance attentiste pour entamer la semaine information fournie par Cercle Finance • 09/05/2023 à 07:44









(CercleFinance.com) - Les indices actions de New York ont débuté la semaine en ordre dispersé : le Dow Jones a cédé près de 0,2% à 33619 points, mais le Nasdaq Composite -à forte composante technologique- a avancé symétriquement à 12257 points.



'Le grand enseignement de la saison des résultats, c'est que les 'Big Tech' se portent bien', soulignait Dan Ives, l'analyste vedette de Wedbush Securities, pour qui le secteur pourrait encore progresser de 10 à 12% supplémentaires d'ici à la fin de l'année.



Un certain attentisme a néanmoins prévalu ce lundi, avant la parution dans les jours qui viennent des chiffres de l'inflation américaine pour le mois d'avril, avec les prix à la consommation (mercredi), puis à la production (jeudi) et à l'importation (vendredi).



Seules données de la séance, les stocks des grossistes ont stagné en mars en rythme séquentiel aux Etats-Unis, alors que leurs ventes ont chuté de 2,1%. Il leur fallait ainsi 1,40 mois pour écouler leurs stocks, contre 1,37 mois en février.



Sur le front des valeurs, AMD a grimpé de 5,8% sur des spéculations autour d'une éventuelle coopération avec Microsoft, afin de concevoir des processeurs de traitement de l'intelligence artificielle (IA) 'sur-mesure'.



Estée Lauder a gagné 1,2% après que le New York Post a fait état d'un possible intérêt de l'investisseur activiste Nelson Peltz pour le groupe de cosmétiques, dont le milliardaire envisagerait même une restructuration majeure.



Tyson Foods a plongé de 16,4%, sanctionné pour la publication par le groupe agroalimentaire spécialisé dans la viande d'une perte nette au titre de son deuxième trimestre comptable, avec des ventes quasiment stables.





