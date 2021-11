Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : séance angoissée par le variant sud-africain information fournie par Cercle Finance • 29/11/2021 à 07:42









(CercleFinance.com) - Pour la séance de vendredi -écourtée en ce lendemain de Thanksgiving- Wall Street a subi de plein fouet le regain d'angoisse lié à la crise sanitaire : le Dow Jones a lâché 2,5% aux environs de 34899 points et le Nasdaq a abandonné 2,2% à un peu moins de 15492 points. Tous les actifs à risque ont souffert de la découverte d'un nouveau variant du Covid en Afrique du Sud jugé particulièrement préoccupant en raison de son nombre élevé de mutations, un phénomène qui pourrait le rendre potentiellement résistant à la vaccination. Avec l'apparition de cette nouvelle souche - menaçant le scénario de la reprise qui semblait jusqu'ici acquis - les investisseurs qui misaient sur la réouverture de l'économie ont été forcés de revoir leur copie. 'En général, les changements du marché ont été similaires à ceux des périodes précédentes d'incertitude renouvelée quant à la trajectoire de la pandémie', constatait Capital Economics, pointant une chute des actifs risqués et un redressement de valeurs refuges. 'Les anticipations de taux à court terme, qui avaient considérablement augmenté aux États-Unis et dans des pays émergents au cours des derniers mois, ont été rapidement revues à la baisse', ajoutait le bureau d'analyse économique. Les secteurs les plus sensibles à la situation sanitaire, c'est-à-dire le transport aérien et plus globalement le tourisme, ont particulièrement peser sur la tendance, à l'image de Delta Airlines (-8,3%) ou de Marriott (-6,4%). A l'inverse, les titres des fabricants de vaccins tels que Pfizer (+6,1%) ou Moderna (+20,5%) ont tiré leurs épingles du jeu, les investisseurs se disant que le regain épidémique va entraîner une accélération de la vaccination.

