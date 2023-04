Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: séance affectée par le Livre beige de la Fed information fournie par Cercle Finance • 20/04/2023 à 07:44

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé plutôt en repli mercredi, au terme d'une séance marquée par la publication du Livre beige de la Fed. Le Dow Jones a reculé de 0,2% à 33897 points, tandis que le Nasdaq Composite a terminé stable à 12157 points.



'Le Livre beige note que la crise bancaire de mars a pesé sur l'activité financière, en particulier dans les régions de San Francisco et de New York. Il pointe également un certain recul dans l'immobilier commercial', résume Wells Fargo.



Le moral des investisseurs a toutefois été aidé par des résultats d'entreprise du jour généralement bien accueillis, en dehors de quelques déceptions manifestes comme ceux d'Omnicom (-4,1%) ou de Netflix (-3,2%).



En revanche, les intervenants du marché ont acclamé les trimestriels dévoilés par Travelers (+6,1%), United Airlines (+7,5%) et Abbott Laboratories (+7,8%), et vu plutôt d'un bon oeil ceux de Morgan Stanley (+0,7%).



Cette dernière a dévoilé un bénéfice meilleur que prévu, grâce à la vigueur de ses activités de gestion de fortune, mais a prévenu que sa division de banque d'investissement restait 'freinée' par l'environnement économique actuel.



Sur le front macroéconomique, l'Agence américaine d'information sur l'énergie a affiché des stocks de pétrole brut de 466 millions de barils pour la semaine du 10 avril aux Etats-Unis, signalant ainsi un recul de 4,6 millions par rapport à la semaine précédente.