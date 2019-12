Wall Street se stabilise à l'entame d'une semaine chargée

Wall Street évoluait près de l'équilibre peu après l'ouverture lundi, sur la réserve à l'entame d'une semaine riche en événements économiques entre une réunion de la Banque centrale américaine, les élections britanniques et une importante échéance pour les relations sino-américaines.

Vers 14H50 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average baissait de 0,09% à 27.989,55 points.

Après avoir démarré dans le rouge, le Nasdaq, à forte coloration technologique, montait de 0,19%, à 8.673,00 points, et l'indice élargi S&P 500 de 0,04%, à 3.147,06 points.

La Bourse de New York avait enregistré une performance mitigée la semaine dernière, hésitant entre les incertitudes liées aux discussions commerciales entre Washington et Pékin et un rapport sur l'emploi meilleur que prévu: le Dow Jones avait baissé sur la semaine de 0,13% et le Nasdaq de 0,10% tandis que le S&P 500 avait grappillé 0,16%.

"Maintenant que le rapport mensuel sur l'emploi est passé, on pourrait passer en vitesse de croisière à l'approche des fêtes de fin d'année (...). Mais il y a plein d'événements pouvant potentiellement bousculer les marchés cette semaine", remarque Art Hogan de National Holdings.

La Banque centrale américaine tiendra notamment son dernier comité de politique monétaire de l'année, mardi et mercredi, tandis que Christine Lagarde participera à sa première réunion de la Banque centrale européenne en tant que présidente de l'institution.

Les investisseurs surveilleront aussi les indicateurs sur les prix à la consommation et les ventes au détail aux Etats-Unis, statistiques importantes pour jauger de la santé de l'économie du pays.

Au Royaume-Uni se tiendront jeudi des élections législatives anticipées décisives pour le Brexit et l'avenir des relations des Britanniques avec l'Union européenne.

Enfin, "à un moment donné cette semaine, le président Donald Trump prendra probablement une décision sur les tarifs douaniers qu'il a menacés d'imposer sur environ 160 milliards de dollars de produits chinois" jusqu'à présent épargnés, relève M. Hogan. Parmi les biens visés, figurent les téléphones portables ou encore les vêtements de sport.

En fin de semaine dernière, Pékin a esquissé un geste de bonne volonté en indiquant qu'elle exempterait de taxes le porc et le soja venant des Etats-Unis, et de son côté le conseiller économique de Trump, Larry Kudlow, a indiqué qu'un accord était "toujours proche".

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine reculait à 1,821% contre 1,836% à la clôture vendredi.