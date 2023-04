Wall Street: se retourne à la hausse grâce aux pétrolières information fournie par Cercle Finance • 28/04/2023 à 17:17

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a effacé ses pertes vendredi à la faveur de la bonne tenue de ses valeurs pétrolières dans un contexte qui reste marqué par une certaine tendance à la volatilité.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,5% à 34.003,9 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 0,3% à 12.177,3 points, poursuivant ainsi les mouvements de yo-yo qui avaient caractérisé les dernières séances.



D'abord orientée à la baisse, Wall Street avait été pénalisée en début de séance par la déception liée aux derniers résultats d'Amazon.



Le titre du géant du commerce en ligne décroche en effet de 4,4% à la suite de la publication comptes trimestriels marqués par une baisse des profits d'AWS, sa division-phare.



Après cette ouverture en repli, le marché s'est rapidement retourné à la hausse en début de la matinée de telle sorte que huit des 11 grands indices sectoriels S&P évoluent désormais dans le vert.



Dans la foulée de leurs trimestriels, les actions des compagnies pétrolières ExxonMobil et Chevron gagnent respectivement 1,8% et 0,1%, ce qui permet à l'indice S&P de l'énergie de signer la meilleure performance du jour (+1,2%).



La tendance est également soutenue par l'annonce d'une décélération de l'indice des prix PCE au mois de mars, un élément de nature à inciter la Fed à plus de prudence en matière de taux.



Le PCE 'core' (hors prix des produits alimentaires et prix de l'énergie) - la mesure de l'inflation que la Fed privilégie - a augmenté de 4,6% en mars, contre +4,7% au mois de février.



Au vu de tels indicateurs, la banque centrale peut enfin espérer voir l'inflation refluer en direction de son objectif des 2%, après sa progression exponentielle des deux dernières années, ce qui pourrait lui permettre de marquer une pause dans son cycle de resserrement monétaire.



'Il reste à voir quel ton la Fed adoptera, étant donné que les conditions de crédit se sont déjà resserrées et que les résultats décevants de First Republic ont ravivé les craintes d'une crise bancaire', commente Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions.



Sur le compartiment obligataire, le rendement du 10 ans américain s'inscrit en repli, sous les 3,46%, en réaction à cette statistique meilleure que prévu.



La plus forte progression au sein du Dow Jones revient à Intel (+5,5%) qui a dévoilé une perte au titre de son premier trimestre, mais aussi un chiffre d'affaires bien meilleur que prévu.