Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: se retourne à la baisse après FED, taux chutent information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 00:00









(CercleFinance.com) - Le Dow Jones a inscrit un nouveaux records dès les 1ers échanges (à 38.588) ce mercredi matin à New York, prenant le relai du S&P500 et du Nasdaq qui venaient d'aligner 6 records de clôture en 7 séances.



Nous sommes le 31 janvier, dernière séance du mois et la volonté de le terminer au plus haut était évidente depuis déjà une dizaine de jours : mission accomplie puisque les investisseurs ont eu l'occasion de prendre leurs bénéfices au plus haut des plus hauts à l'ouverture.



Et c'était très opportun de le faire dans le climat d'euphorie initial (une nette détente des taux venant motiver les acheteurs).

Il n'était pas certain que la FED ait envie de tenir un langage 'colombe' après une série de statistiques particulièrement robustes publiées depuis le début du mois.

Et Jerome Powell a bel et bien tempéré ostensiblement les attentes de réduction du loyer de l'argent, estimant qu'il était prématuré de baisser la garde face à l'inflation.

Message reçu 5 sur 5 : pas de baisse de taux en mars, cela semble acté

et le Dow Jones s'est retourné à la baisse (-0,82% à 38.150), le S&P500 a décroché (-1,55% à 4.848) et le Nasdaq a dévissé de -2,2% dans le sillage d'AMD (-3,1%) et d'Alphabet (-7,5%), Cisco (-4%), Zoom (-3,8%), AMD (-3%).



L'optimisme sur les marchés de taux s'est en revanche renforcé avec -14Pts sur le '10 ans' à 3,917% et sur le '2 ans' avec -15Pts à 4,205%.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.