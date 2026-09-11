Wall Street se ressaisit, poussée par le répit sur l'énergie

Des opérateurs à la Bourse de New York le 24 août 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé dans le vert vendredi, profitant d'une accalmie du côté des prix du pétrole après la flambée des derniers jours, la publication d'un nouvel indice d'inflation aux Etats-Unis n'ayant pas surpris.

Le Dow Jones a gagné 0,98%, l'indice Nasdaq a pris 0,96% et l'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,86%.

Les cours du pétrole ont perdu environ 2,5%, une dynamique bienvenue pour les actions après plusieurs séances de flambée. Ils restent toutefois perchés à de hauts niveaux en raison de la relance des hostilités au Moyen-Orient.

L'annonce d'une rencontre lundi entre l'Iran et ses voisins du Golfe à propos du détroit d'Ormuz a redonné un peu d'espoir au marché quant à une avancée diplomatique.

Cela a permis un rebond des actions, aussi alimenté par des achats à bon compte après trois séances consécutives de recul, souligne Jose Torres, analyste de la plateforme Interactive Brokers.

Avant l'ouverture vendredi, les investisseurs ont pris connaissance de l'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis. Celui-ci a progressé de 3,4% sur un an en août, le même rythme - élevé - qu'en juillet. D'un mois sur l'autre, il a progressé de 0,4% (contre +0,1% un mois plus tôt).

Pour Jack Ablin, analyste de Cresset interrogé par l'AFP, le rapport "n'était pas exagéré, ni particulièrement élevé en dehors du secteur de l'énergie".

Les investisseurs, qui avaient déjà digéré un rapport montrant, la veille, une accélération des prix à la production, "se sont résignés à l'idée que la Fed va relever ses taux la semaine prochaine", estime M. Ablin.

La banque centrale américaine se réunit la semaine prochaine. Le marché parie à plus de 85% sur un resserrement monétaire à cette occasion, selon l'outil de veille CME FedWatch.

Dans ce contexte, vers 20H30 GMT, le taux d'intérêt de la dette publique des Etats-Unis à échéance dix ans évoluait à 4,97% contre 4,96% à la clôture jeudi.

"En parallèle, la publication par Oracle de résultats financiers exceptionnels a ravivé l'enthousiasme pour l'IA et incité les investisseurs à acheter sur les baisses dans le secteur technologique", assure Jose Torres.

Le spécialiste de l'informatique a surpassé les attentes pour le premier trimestre de son exercice décalé aussi bien au niveau de son bénéfice net par action, ressorti à 1,92 dollar, que pour son chiffre d'affaires, de 19,14 milliards de dollars.

L'envolée du titre observée en début de journée n'a pas tenu l'entièreté de la séance. L'action a finalement perdu 1,74%.

D'autres acteurs technologiques sont toutefois parvenus à capitaliser jusqu'au bout sur l'engouement pour le secteur.

Dell a ainsi bondi de 11,98%, AMD a pris 2,49%, Alphabet a avancé de 1,53%.

L'éditeur de logiciels Adobe a gagné 1,37%, après avoir partagé en raison de prévisions tout juste conformes aux attentes pour le trimestre en cours. Son cours a perdu près de 30% depuis le début de l'année face aux inquiétudes liées à la concurrence toujours plus vive de l'intelligence artificielle (IA).

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