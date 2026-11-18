Wall Street se prépare à la ruée vers l'introduction en bourse d'Anthropic, malgré la chute générale des valeurs liées à l'IA

Wall Street, s'attendant à ce que les investisseurs fortunés et les particuliers se disputent les actions d'Anthropic, lance des produits liés au titre, organise des événements pour ses clients et distribue des goodies en amont de l'introduction en bourse de cette entreprise spécialisée dans l'IA , qui pourrait battre tous les records .

Malgré les pertes importantes subies ces dernières semaines par les hyperscalers et d’autres titres liés au secteur de l’IA, ces investisseurs manifestent une attente croissante à l’égard de l’introduction en bourse d’Anthropic ANT.O , prévue jeudi.

Cette introduction en bourse devrait valoriser l’entreprise, créatrice du chatbot Claude, à hauteur de 1 400 milliards de dollars. Mais la barre est placée très haut après le lancement de SpaceX SPCX.O , plus tôt cette année, a suscité une véritable frénésie d’enthousiasme et d’événements .

« À en juger par le nombre de personnes qui interagissent avec nous, nous posent des questions à ce sujet et remplissent des formulaires, cela pourrait être encore plus important que SpaceX », a déclaré Will Rhind, fondateur de GraniteShares, qui prévoit de lancer la semaine prochaine un fonds négocié en bourse (ETF) « 2x bull » sur Anthropic ainsi qu’un produit « 2x bear ».

Une introduction en bourse réussie pourrait renforcer la confiance dans d’autres titres liés à l’IA, notamment ceux de nombreuses grandes entreprises technologiques qui ont propulsé la reprise boursière vers une série de records historiques, même si les cours ont récemment connu de fortes fluctuations en raison des doutes quant à la capacité du secteur à générer des bénéfices mesurables.

Selon les estimations du secteur fondées sur les documents réglementaires , le marché s’apprêtait, dans les jours à venir , à accueillir au moins 11 ETF à effet de levier sur une seule action, émis par sept émetteurs , l’intérêt provenant en grande partie des investisseurs particuliers .

Une publicité, publiée sur le site de réseaux sociaux dédié à l’investissement StockTwits, indiquait : “L’intelligence artificielle rencontre la conviction humaine avec l’ETF 2X Long Anthropic Daily de Tradr. Bientôt disponible!”

« Tout va dépendre des perspectives haussières ou baissières concernant l’IA », a déclaré M. Rhind. « Les adeptes ne se laisseront pas décourager par cette volatilité du marché de l’IA dans son ensemble. »

Vanda Research, qui suit l’activité de trading des particuliers, a déclaré s’attendre à ce qu’Anthropic attire à elle seule environ 250 millions de dollars d’achats nets de la part des particuliers , sur la base de son analyse de l’activité lors des jours de cotation et du volume des contrats à terme perpétuels pré-IPO de la société négociés sur Hyperliquid.

Un tel niveau doublerait le record de 118 millions de dollars d’achats des particuliers enregistré lors de l’introduction en bourse de SpaceX.

Karl Cheong, responsable des ETF chez Ninepoint Partners à Toronto, souligne que la vague de ventes de bitcoins et d’autres cryptomonnaies est le signe que les investisseurs particuliers souhaitent se procurer des liquidités pour acheter des actions d’Anthropic. “Ce sera le premier modèle de type “frontier” auquel les investisseurs particuliers pourront accéder facilement sur un marché public”, a-t-il déclaré.

Ninepoint prévoit de lancer un ETF destiné aux investisseurs canadiens qui combinerait une exposition à effet de levier à Anthropic avec une stratégie de “covered call” génératrice de revenus.

CLIENTS DE GESTION DE PATRIMOINE, DIFFUSIONS EN DIRECT, PRODUITS DÉRIVÉS

Les banques ont également prévu des événements ciblés.

Goldman Sachs a organisé mardi un événement de lancement destiné à sa clientèle fortunée, auquel ont assisté le président de la banque, John Waldron, ainsi que le directeur financier d’Anthropic, Krishna Rao, et sa cofondatrice et présidente, Daniela Amodei , selon une source proche du dossier.

JPMorgan prévoit de diffuser en direct l’introduction en bourse pour ses clients et a préparé des produits dérivés tels que des t-shirts et des housses d’ordinateur portable, selon une autre source proche du dossier. Le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, et son équipe ont passé toute la journée de vendredi dans les locaux de la banque à rencontrer des investisseurs , a précisé cette source.

Anthropic a refusé de commenter ces deux événements.

Pour autant, tout le monde ne suit pas le mouvement.

Ben Preston, basé à Londres et responsable de l’Orbis Global Equity Strategy, un fonds d’investissement “long-only” spécialisé dans la sélection de titres et comptant également des investisseurs particuliers parmi ses clients, a déclaré que le fonds n’achèterait pas d’actions Anthropic lors de l’introduction en bourse.

“Si sa valorisation lors de l’introduction en bourse s’élève à n’importe quel montant – un billion et demi de dollars –, c’est une valorisation très élevée à payer pour une entreprise qui n’a pas encore fait ses preuves”, a déclaré M. Preston.

Bien que les utilisateurs de StockTwits attribuent à cette introduction en bourse attendue une note “extrêmement optimiste” de 85 sur 100, d’après un sondage mené sur le site, 67 % des plus de 18 000 membres ayant répondu ont déclaré ne pas avoir l’intention d’acheter des actions d’Anthropic lors de l’offre initiale. Seuls 20 % ont indiqué qu’ils achèteraient, tandis que 13 % ont déclaré qu’ils attendraient de connaître le prix.

Sur les réseaux sociaux, certains se sont montrés sceptiques quant à l’évaluation potentielle du cours lors de la cotation. D’autres ont fait remarquer qu’il avait été plus difficile pour les investisseurs particuliers de se procurer des actions d’Anthropic en pré-introduction en bourse que pour les actions SpaceX avant l’introduction en bourse de cette dernière en juin.

Depuis, SpaceX a connu une évolution en dents de scie: cotées à 135 dollars lors de l’introduction en bourse, ses actions ont bondi à 150 dollars, puis ont brièvement atteint 225 dollars, avant de chuter jusqu’à 104 dollars. Elles se négocient désormais autour de 142 dollars.

Pourtant, « à mesure que la date de lancement ( d'Anthropic ) approche, j’ai constaté que l’engouement et la ruée pour obtenir une part de ce qui sera alloué aux particuliers ne cessent de croître », a déclaré Mitchell Caplan, président-directeur général de Willow Wealth et ancien directeur général d’E-Trade Financial.

INTÉRÊT À L’ÉTRANGER

L’intérêt s’est également accru à l’étranger, de nombreuses plateformes britanniques invitant les investisseurs particuliers à passer des ordres d’achat d’actions.

“Historiquement, les investisseurs particuliers sont restés en retrait lorsqu’il s’agissait d’introductions en bourse”, a déclaré Jordan Sinclair, président de Robinhood UK.

Pourtant, Susannah Streeter, stratège en chef des investissements chez Wealth Club, une plateforme d’investissement britannique au service d’investisseurs fortunés, a déclaré que cette introduction en bourse mettait en évidence le fossé entre les acheteurs bien connectés, capables d’accéder au capital avant l’introduction, et les investisseurs particuliers qui finissent par supplier leurs courtiers de leur attribuer une partie du contingent.

“C’est un peu comme arriver à une soirée de lancement glamour: les investisseurs institutionnels figurant sur la liste des invités VIP sont admis en priorité et profitent, à huis clos, du champagne millésimé et des meilleurs canapés”, a expliqué Mme Streeter dans un e-mail.

“Lorsque les portes s’ouvrent enfin au grand public, le risque est que le meilleur de la fête soit déjà bien entamé et que les retardataires se retrouvent à devoir payer le prix fort pour se contenter du prosecco plat et des restes de chips.”