Wall Street: se fige à tous les niveaux à la veille du 'NFP'

(CercleFinance.com) - Wall Street s'est figé (au sommet) en cette veille de publication du 'NFP' (chiffres de l'emploi). Le S&P500 a ainsi passé 95% de la séance entre 5.340 et 5.360 avant de terminer sur un repli de 0,02% à 5.353.



La volatilité a été complètement écrasée au lendemain d'une séance d'euphorie... mais les optimistes retiendront que le 'S&P' a inscrit un nouveau record absolu à 5.362 (vers 15h45) et n'a rien lâché de ses gains de la veille.



Séance de records également pour le Nasdaq Composite qui s'est hissé vers un nouveau zénith de 17.208 et a fini sur un recul de 0,09% à 17.173, le Nasdaq-100 s'étant replié aussi de moins de 0,1% à 19.021 après un nouveau plus haut absolu à 19.053.



Ces trois indices auraient facilement clôturé dans le vert sans la baisse de 1,2% de Nvidia (à 1.210$)... qui a cependant établi un nouveau record à 1.255$ peu après l'ouverture. Son repli n'a pas été compensé par les +2,1% d'Amazon ou les +1,7% de Tesla.



L'absence de mouvement sur les indices boursiers a trouvé son symétrique sur l'obligataire qui s'est également figé: le '10 ans' a terminé parfaitement inchangé à 4,285% après avoir oscillé entre 4,31% et 4,275%.



Le 'chiffre US du jour' n'a pas servi de précurseur au 'NFP' : le Département du Travail a enregistré 229.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine dernière, un chiffre en hausse de 8.000 par rapport à la semaine précédente.





