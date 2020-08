Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street se cherche une tendance en attendant Powell Reuters • 26/08/2020 à 16:21









WALL STREET OUVRE SANS TENDANCE PARIS (Reuters) - Les indices de Wall Street évoluent sans tendance claire mercredi en début de séance, les investisseurs attendant un discours que doit prononcer jeudi le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, pour choisir la direction à prendre. L'indice Dow Jones gagne 29,66 points, soit 0,11%, à 28.218,78 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,07% à 3.446,13 points après quelques minutes d'échanges. Le Nasdaq Composite prenait 0,48% à 11.521,68 points à l'ouverture. Le S&P-500 et le Nasdaq ont enchaîné les records ces derniers jours, portés notamment par les géants de la technologie, mais l'annonce, mardi, de la chute de la confiance du consommateur américain à un creux de six ans a refroidi l'ambiance. Les investisseurs attendent l'ouverture, jeudi, de la réunion virtuelle des banquiers centraux organisée par l'antenne de Kansas City de la Réserve fédérale en remplacement du symposium de Jackson Hole, avec en point d'orgue une intervention du président de la Fed. Des signaux accommodants, comme par exemple une plus grande flexibilité de la banque centrale américaine dans son objectif d'inflation, seraient les bienvenus sur des marchés doutant de la vigueur de la reprise de l'économie américaine. Aux valeurs, Salesforce bondit de 15,93% après avoir relevé son objectif de chiffre d'affaires annuel en misant sur l'augmentation de la demande pour ses logiciels en lien avec la progression du télétravail. (Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

