Wall Street: scores pratiquement inchangés en fin de matinée

(CercleFinance.com) - Wall Street demeure pratiquement inchangée mercredi dans l'attente du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale.



En fin de matinée, le Dow Jones grignote 0,2% à 35.021,1 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,2% à 13.607,3 points.



Les 'minutes' de la Fed, qui seront publiées en début d'après-midi, seront scrutées par les marchés à la recherche d'éventuels indices sur les intentions de la banque centrale américaine pour les prochains mois.



Ces éléments pourraient conduire les investisseurs à remettre en cause le scénario de l'imminence d'une fin des hausses de taux de la Fed, ou au contraire le renforcer.



Au point de vue des indicateurs économiques, la production industrielle des Etats-Unis a rebondi de 1% en juillet après une baisse de 0,8% le mois précédent, tirée principalement par le secteur automobile.



Avant l'ouverture, le Département du Commerce avait fait état d'une hausse de 3,9% des mises en chantier de logements en juillet, ce qui conforme la bonne résistance actuelle de l'activité économique aux Etats-Unis.



Les rendements obligataires refluent dans l'attente des 'minutes' de la Fed, avec un papier à 10 ans qui revient sous la barre de 4,20%, même s'il continue à évoluer à des pics de 16 ans.



Alors que la fin de la saison des résultats touche à sa fin, l'annonce par le distributeur Target d'un abaissement de ses prévisions annuelles après un bénéfice quadruplé sur le trimestre écoulé.



Le titre avance de 3,6%.



Les cours pétroliers repartent en légère hausse après l'annonce d'une baisse hebdomadaire des stocks de pétrole brut, qui fait plus que compenser les inquiétudes entourant l'ampleur du ralentissement de l'économie chinoise.



Le brut léger américain (WTI) gagne actuellement 0,1% à 81,1 dollars.





