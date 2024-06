Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: scores limités, mais le Nasdaq de retour au top information fournie par Cercle Finance • 27/06/2024 à 17:36









(CercleFinance.com) - Wall Street, en quête de direction depuis une semaine, n'a pas vraiment trouvé d'inspiration du côté des indicateurs économiques publiés aujourd'hui, ce qui conduit les indices new-yorkais à évoluer de nouveau au sein d'une marge étroite de fluctuations.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de moins de 0,2% à 39.193 points, tandis que le Nasdaq Composite gagne à peine 0,1% à 17.812.9 points, ce qui lui permet de revenir au contact de ses records absolus de la semaine passée.



Les marchés d'actions américains ont tendance à faire du surplace ces derniers temps, tiraillés entre la tentation des prises de bénéfices sur des valeurs vedette comme Nvidia et l'espoir de prochaines baisses de taux.



Si de récentes statistiques suggèrent que l'activité ralentit aux Etats-Unis, ce qui milite pour un prochain assouplissement monétaire, d'autres viennent au contraire tempérer cette impression, comme les derniers chiffres de la croissance.



Le produit intérieur brut (PIB) a en effet augmenté à un rythme annualisé de 1,4% au premier trimestre, selon une troisième estimation du Département du Commerce, après un taux de 1,3% en deuxième lecture.



Mais les commandes de biens durables n'ont que faiblement augmenté au mois de mai (+0,1%), ce qui marque un quatrième mois consécutif de ralentissement de la statistique.



Quant aux inscriptions aux allocations chômage, elles ont reculé à 233.000 lors de la semaine du 17 juin, un chiffre en repli de 6000 par rapport à la semaine précédente, ce qui confirme que le marché du travail se détend.



Ces indicateurs sans grand relief n'ont néanmoins pas terni l'optimisme ambiant.



Les investisseurs attendent des signes de ralentissement de l'inflation, peut-être dès demain avec la publication du PCE, l'indicateur préféré de la Fed pour mesurer l'évolution des prix.



L'appétit pour le risque, plus net aux Etats-Unis qu'en Europe, s'accompagne d'un repli des rendements obligataires, qui se détendent de nouveau après leur remontée de la veille.



Le rendement des Treasuries à 10 ans perd actuellement trois points de base à 4,2860%.



Portés par un affaiblissement du dollar, les cours du brut reprennent leur trajectoire ascendante sur le NYMEX, avec un contrat août sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui grimpe de 1% à 81,7 dollars.





