Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: scores épars, Powell n'a pas convaincu information fournie par Cercle Finance • 09/07/2024 à 17:34









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains évoluent en ordre dispersé mardi, l'intervention de Jerome Powell devant le Sénat n'ayant pas convaincu des investisseurs qui attendaient davantage du patron de la Fed.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,2% à 39.261,7 points, tandis que le Nasdaq avance de 0,3% à 18.453,3 points, après avoir atteint un nouveau record à 18.511,8 points.



Les cours se sont alourdis au moment du discours prononcé par le président de la Réserve fédérale devant les parlementaires, que les intervenants ont semblé avoir du mal à décrypter.



S'il a souligné que le marché du travail avait tendance à ralentir, Jerome Powell a aussi fait remarquer que le taux de chômage évoluait, à 4,1%, à un niveau particulièrement faible.



Concernant l'inflation, il a noté que celle-ci se rapprochait de l'objectif de 2% établi par la Fed, mais aussi jugé que de nouvelles données encourageantes seraient nécessaires afin de renforcer la confiance de l'institution dans l'évolution favorable des prix.



Ces commentaires ont semblé intriguer les investisseurs, qui attendaient du patron de la Fed qu'il fournisse des indications plus précises quant à l'évolution de la politique monétaire au vu des indicateurs moins bons que prévu dernièrement.



Les marchés se montre donc déçu parce que ses propos n'ont en rien modifié leurs attentes, la probabilité d'une baisse de taux en septembre étant toujours évaluée autour de 72% selon l'outil FedWatch.



Suite au discours jugé décevant du président de la Réserve fédérale, le rendement des bons du Trésor à dix ans se tend au-delà de 4,31%, tandis que le dollar remonte face à l'euro, ce dernier retombant autour de 1,0810.



Côté valeurs, la tendance est toujours soutenue par la progression des 'Sept Magnifiques', les investisseurs cherchant visiblement à se positionner sur ces locomotives du marché en amont de leurs prochains résultats.



Le titre Nvidia grimpe encore de plus de 3%, Tesla s'adjuge 2% et Alphabet avance de 0,7%.



'Les investisseurs attendent beaucoup des profits et des prévisions que publieront les quelques géants technologiques qui continuent de dominer les gains du marché', résume César Perez Ruiz, responsable des investissements chez chez Pictet Wealth Management.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.