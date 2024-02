Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: scores dispersés, l'inflation maintient le flou information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 17:25









(CercleFinance.com) - Après une ouverture dans le vert, Wall Street se montre plus hésitante jeudi, les derniers chiffres de l'inflation n'ayant rien fait pour dissiper les incertitudes entourant le calendrier des prochaines baisses de taux de la Fed.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,1% à 38.914,4 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,5% à 16.026,7 points, évoluant à une centaine de points de son record historique de 16.134.2 points.



Les marchés américains avaient d'abord accueilli favorablement l'indice PCE des prix à la consommation, qui sont venus confirmer que l'inflation était désormais mieux maîtrisée aux Etats-Unis.



L'indice des prix 'core PCE' hors éléments volatils - la mesure de l'inflation préférée de la Fed - est ressorti en hausse de 0,4% en janvier, contre +0,1% le mois précédent.



Sur un an, sa progression s'est néanmoins tassée à 2,8%, après 2,9% en décembre, un chiffre de plus en plus proche de l'objectif de 2% que s'est fixé la Réserve fédérale.



Ces statistiques, qui témoignent d'une meilleure maîtrise de l'inflation, entérinent le scénario des 'Goldilocks', caractérisé par une croissance et une inflation modérées, aujourd'hui privilégié par les marchés.



Ces chiffres entretiennent également le flou quant aux intentions supposées de la Fed.



'Il semble qu'un atterrissage en douceur de l'économie soit bel et bien en train de se matérialiser aux Etats-Unis', réagit Rania Gule, analyste marchés chez XS.com



'Malgré l'optimisme ambiant, la situation est plus compliquée qu'il n'y paraît car ces indicateurs n'apportent pas de signal clair sur le moment que la Fed choisira pour commencer à réduire ses taux', explique-t-elle.



Sur le marché obligataire, les rendements des Treasuries réagissent peu, celui du papier à dix ans revenant sous le seuil de 4,23%, tandis que le dollar remonte aux abords de 1,0820 face à l'euro.



S'agissant des valeurs, Salesforce gagne 3% après avoir fait état, à l'occasion de sa publication trimestrielle, du paiement de son tout premier dividende trimestriel, et d'une autorisation de rachats d'actions supplémentaire pour 10 milliards de dollars.



Best Buy progresse de près de 4%, le groupe ayant fait état de solides résultats trimestriels en dépit d'un marché de l'électronique grand public sous pression.



Paramount Global est également orienté à la hausse (+3%) après avoir fait état d'un bond de 69% de son service de streaming vidéo Paramount+, pour lequel il vise désormais la rentabilité aux Etats-Unis en 2025.



A rebours de la tendance, HP Inc. recule de 0,7% après avoir généré un free cash-flow quasiment nul sur les trois premiers mois de son exercice 2023/2024.





