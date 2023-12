Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: scores contrastés après des indicateurs mitigés information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 17:20









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en ordre dispersé mardi matin suite à la publication d'indicateurs économiques mitigés, montrant à la fois un ralentissement du marché du travail et un dynamisme certain dans le secteur des services.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,2% à 36.116 points, tandis que le Nasdaq Composite parvient à progresser de 0,6% à 14.274 points.



Après avoir aligné cinq semaines consécutives de hausse, les marchés américains ont clairement quelques difficultés à assimiler les données contradictoires publiées dans la matinée.



L'enquête 'Jolts' du Département du Travail a montré que les ouvertures de postes avaient reculé fin octobre aux Etats-Unis, ce qui suggère que la demande sur le marché du travail commence enfin à s'essouffler.



Les investisseurs scrutent les données relatives au marché du travail à la recherche de signes de ralentissement susceptibles de conduire la Fed à baisser ses taux d'intérêt.



En ce sens, le rapport mensuel sur l'emploi qui sera publié vendredi sera surveillé de près par les intervenants de marché, sachant qu'un ralentissement du marché du travail serait bien accueilli.



L'attention portée au marché du travail a quelque peu éclipsé l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM), qui a lui montré que la croissance s'intensifiait dans le secteur des services.



L'indice s'est établi à 52,7 le mois dernier, contre 51,8 en octobre, alors que les économistes anticipaient un chiffre de 52,3.



Sur le plan sectoriel, les secteurs des technologies (+0,8%), des communications (+0,8%) et de la consommation (+1,1%) - jusqu'ici les grands gagnants de Wall Street en 2023 - continuent d'offrir du soutien aux indices.



Autre élément favorable, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans revient à un plus bas de trois mois, à 4,18%, à la suite de la publication de l'enquête 'Jolts' sur l'emploi qui renforce le scénario d'une baisse de taux.



Le dollar ne pâtit pas de l'accalmie sur les rendements obligataires américains et poursuit sa remontée face à l'euro, qui repasse au-dessous du seuil de 1,0810.



Les cours pétroliers opèrent un modeste rebond technique, les perspectives incertaines sur la demande freinant toujours l'annonce d'une baisse de la production de l'Opep+.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) reprend timidement 0,4% à 73,3 dollars.





