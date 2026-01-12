Wall Street sceptique quant à l'avancée de la proposition de Trump de plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Manya Saini

La proposition du président américain Donald Trump de plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10 % a fait les gros titres, mais nécessiterait une législation et a peu de chances d'être adoptée, selon les analystes de Wall Street.

Les cartes de crédit sont une pierre angulaire du financement de la consommation aux États-Unis, car elles offrent aux ménages un accès flexible au crédit, mais souvent à des taux élevés, ce qui peut rendre les soldes coûteux à supporter. Pour les banques et les émetteurs de cartes, ces taux élevés et les frais associés constituent une source majeure de profit.

Depuis des années, Washington est divisé sur la question de savoir si les plafonds de taux d'intérêt aideraient les consommateurs ou s'ils limiteraient l'accès au crédit.

Vendredi, M. Trump a appelé à plafonner pendant un an les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10 % à partir du 20 janvier, sans donner de détails sur la manière dont son plan se concrétiserait ou sur la façon dont il prévoyait d'obliger les entreprises à s'y conformer.

"Bien que cela représente une escalade des risques pour les émetteurs de cartes de crédit, nous pensons qu'un plafond de taux d'intérêt ne peut être mis en place que par le Congrès, et non par un décret", ont écrit les analystes de TD Cowen dans une note.

"Nous estimons qu'il est peu probable qu'un plafond soit adopté par voie législative au niveau fédéral, à l'instar des tentatives antérieures d'introduction d'un plafond de taux national général", a ajouté la maison de courtage.

L'accessibilité financière est devenue une question politique centrale à l'approche des élections américaines de mi-mandat, les électeurs étant de plus en plus attentifs au coût des produits de première nécessité.

Le taux d'intérêt moyen des cartes de crédit s'élève actuellement à environ 19,65 % aux États-Unis, selon la société de services financiers aux consommateurs Bankrate.

Des millions d'Américains conservent des soldes de cartes de crédit d'un mois à l'autre, les ménages à faibles revenus étant plus susceptibles de dépendre de leurs cartes pour leurs dépenses quotidiennes et d'être confrontés à des taux d'intérêt plus élevés.

Les taux d'intérêt élevés signifient que les soldes des cartes de crédit peuvent augmenter rapidement lorsque les consommateurs ne les remboursent pas chaque mois.

"Selon nous, la capacité du président à mettre en œuvre cette mesure de manière unilatérale est limitée", ont déclaré les analystes de Barclays, ajoutant que des mesures similaires n'ont pas réussi à s'imposer au Sénat et à la Chambre des représentants.

Les analystes de Jefferies ont fait écho à ce point de vue, affirmant qu'une telle action a toujours manqué de soutien de la part du Congrès et qu'elle nécessiterait un décret.