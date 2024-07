Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: sceptique, attend les résultats et la Fed information fournie par Cercle Finance • 29/07/2024 à 15:16









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir dans le vert lundi à l'orée d'une semaine qui sera principalement animée par les résultats des grandes groupes technologiques et par un rendez-vous avec la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent entre 0,3% et 0,6%, annonçant une ouverture positive.



Après un première partie d'année spectaculaire, les marchés d'actions américains montrent quelques signes de fébrilité depuis un peu plus de deux semaines et vont avoir besoin de se rassurer dans les prochains jours.



Victimes d'un mouvement de rotation en faveur des petites moyennes capitalisations, les 'Sept Magnifiques' ont notamment effacé une partie de leurs gains qui avaient poussé le Nasdaq à des plus hauts historiques.



Depuis son record du 10 juillet, l'indice Nasdaq Composite a corrigé de presque 7% sous l'effet d'un repli moyen de plus de 12% de ces sept géants de la 'tech'.



Alors que Microsoft publiera ses comptes demain soir, suivi par Meta mercredi puis Amazon et Apple jeudi soir, les investisseurs auront besoin de résultats solides pour tempérer l'impression qu'il ne reste plus beaucoup de marge de progression pour les grandes valeurs de la technologie et leurs valorisations jugées tendues.



Au total, ce sont 171 sociétés du S&P 500, et 30 de l'indice Dow Jones, qui publieront leurs résultats trimestriels lors de la semaine à venir.



Outre une rafale de résultats, la semaine sera marquée par la réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, qui démarrera mardi.



Alors que l'économie américaine ralentit mais reste solide, le communiqué de la Fed, qui doit être publié mercredi, sera surveillé de près par les investisseurs.



'Jerome Powell devrait (...) préparer le terrain pour de future(s) baisse(s) de taux d'intérêt, peut-être dès septembre (ce qui est déjà bien anticipé par les marchés financiers)', souligne François Rimeu, stratégiste chez Crédit Mutuel Asset Management.



'Nous pensons que la Fed communiquera plus clairement sur un assouplissement imminent de sa politique monétaire lors du prochain symposium de Jackson Hole qui se déroulera à la fin août', ajoute le professionnel.



Du côté des indicateurs, la statistique la plus importante de la semaine sera le rapport d'emploi pour le mois de juillet, qui paraîtra vendredi avant l'ouverture.



Les économistes prévoient un ralentissement du marché du travail avec en moyenne 175.000 créations d'emplois le mois dernier après les 206.000 annoncées pour juin, avec un taux de chômage stable à 4,1%.





