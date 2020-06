Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : sans véritable tendance en attendant la Fed Cercle Finance • 10/06/2020 à 16:43









(CercleFinance.com) - Wall Stree évolue en ordre dispersé mercredi, les investisseurs jouant l'attentisme à quelques heures des conclusions de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale. Une demi-heure après l'ouverture, le Dow Jones rétrocède environ 1,1% à 26.971 points, tandis que le Nasdaq Composite parvient, lui, à progresser de 0,5% à 10.003,3 points. La Fed dévoilera ses décisions en tout début d'après-midi et son président Jerome Powell s'exprimera dans la foulée lors d'une conférence de presse en mode 'virtuel' pour cause de distanciation sociale. A en croire les analystes, la réunion ne devrait donner lieu à aucune mesure spectaculaire. 'Le Fed devrait essentiellement 'ajuster' sa communication', pronostiquent les équipes d'Aurel BGC. 'Les taux directeurs ou les programmes d'apport de liquidités resteront en place et inchangés', poursuit le courtier parisien. 'Jerome Powell pourrait seulement indiquer que le rythme des achats de la banque centrale sur les marchés obligataires pourrait être 'ajusté', le rythme actuel étant difficilement tenable', indique Aurel. Du côté des statistiques, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont baissé de 0,1% en mai par rapport au mois précédent (en données brutes comme hors énergie et alimentation), là où les économistes prévoyaient une stagnation de l'indice. Par rapport à mai 2019, l'indice des prix affiche une hausse de 0,1% en données brutes et de 1,2% hors éléments volatils. Sur le front des valeurs, Amazon s'adjuge 1,7% à la faveur d'un relèvement d'objectif de cours de Jefferies, qui voit le commerce en ligne aux Etats-Unis grimper cette année à son rythme le plus soutenu depuis 2007. Apple progresse pour sa part de 1,5% dans le sillage d'un relèvement d'objectif de Deutsche Bank, qui estime que le groupe californien aurait beaucoup à gagner en confiant les processeurs de ses Macs à ARM. Enfin, Tesla bondit de plus de 6% alors que les analystes de Wedbush, particulièrement optimistes sur le marché chinois, voient la valeur toucher le seuil des 1.500 dollars dans le cadre d'un scénario favorable ('bull case').

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.