Wall Street : sans véritable tendance, attentisme avant CPI

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York est passée à l'heure d'été et cette première séance de la semaine fut assez terne, après une consolidation marquée du secteur des semi-conducteurs vendredi.



Le Dow Jones a grignoté 0,1%, le S&P-500 a reculé d'autant... mais le l'indice Nasdaq a lâché de 0,4%, dans le sillage de Nvidia (-2%) qui avait lâché -5,5% vendredi.

La 3ème capitalisation a entrainé dans sa chute AMD avec -4,3%, Marvell et KLA -4%, Applied Materials (-2%).

Cependant, Intel et Microchip ont repris +2%, Zoom +3,7%, Charter Comm +5,1%.

Le S&P500 s'est maintenu à flot grâce à des réallocation d'actifs vers 80% des titres complètement délaissés au profit des '7 fantastiques' depuis 4 mois.

On reste très loin d'une 'rotation sectorielle' car les opérateur se montrent prudents à la veille de la publication du 'CPI', l'indice des prix à la consommation qui donnera de nouvelle indications sur la trajectoire de l'inflation... qui s'était établi à 3,1% sur un an, au lieu de 2,9% attendu.



Le marché obligataire US s'est légèrement dégradé avec un '10 ans' à 4,105% et un '2 ans' 4,53%, contre 4,48% vendredi en clôture.



Cette journée globalement fut banale... mais elle ne le sera pas pour les investisseurs en 'cryptos' puisque ce fut une séance historique : le bitcoin (+6%) pulvérise un nouveau record absolu en intraday à 72.690$ (+4,2% à 72.200 ce soir), et dépasse -symboliquement et pour la 1ère fois- la valeur du lingot d'or (71.150$)





