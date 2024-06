Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: sans tendance pour démarrer le mois de juin information fournie par Cercle Finance • 03/06/2024 à 15:16









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir la première séance du mois de juin sur une note incertaine, les investisseurs préférant s'abstenir de s'engager en attendant de prendre connaissance de nouveaux indicateurs économiques.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones recule de 0,1% tandis que celui sur le Nasdaq gagne 0,4%, annonçant un début de séance sans véritable tendance.



Les marchés d'actions américains ont bouclé vendredi un mois de mai favorable qui a permis au Dow Jones de gagner 2% et de franchir pour la première fois de son histoire le seuil des 40.000 points.



Le Nasdaq a gagné de son côté près de 7% sur le mois écoulé.



Mais le Dow Jones a cédé 0,9% la semaine dernière et le Nasdaq s'est replié de 1,1%, ce dernier ayant ainsi mis fin à une série de cinq semaines consécutives de hausse.



Depuis quelques semaines, les investisseurs hésitent à porter les indices vers de nouveaux records face aux doutes grandissants entourant le calendrier des prochaines baisses de taux de la Fed.



Le principal rendez-vous de la semaine tombera vendredi avec le très attendu rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis.



Le marché anticipe 180.000 créations de postes en mai, selon le consensus, ce qui marquerait une relative stabilité par rapport aux 175.000 du mois précédent.



Un chiffre inférieur aux attentes laisserait espérer que la Fed abaisse ses taux dès le mois de septembre, ce qui pourrait être positif pour le marché.



Les intervenants de marché prendront connaissance aujourd'hui en début de séance de l'indice PMI manufacturier compilé par S&P Global, puis de l'ISM manufacturier pour le moi de mai, attendu en légère hausse.



Sur le marché obligataire, les rendements obligataires poursuivent leur reflux amorcé jeudi avec un papier à dix ans qui se rapproche du seuil de 4,45%.



Sur celui de l'énergie, les cours pétroliers sont peu changés en dépit de la décision de l'Opep+ de prolonger sa baisse de production pour soutenir les prix, le WTI cédant 0,3% pour repasser à 76,7 dollars.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.