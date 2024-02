Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: sans tendance marquée en fin de matinée information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 17:36









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans tendance marquée mardi alors que les investisseurs attendent une série d'indicateurs devant leur permettre d'évaluer à quel moment les taux d'intérêt vont commencer à baisser.



En fin de matinée, le Dow Jones se replie de 0,4% à 38.913,7 points tandis que le Nasdaq Composite avance de presque 0,2% à 16.001,6 points, toujours soutenu par le secteur des semi-conducteurs.



Les initiatives restent limitées avant une seconde partie de semaine qui s'annonce riche en indicateurs économiques, dont l'indice PCE qui pourrait révéler jeudi que les tensions inflationnistes s'avèrent plus persistantes que prévu.



Alors que la Réserve fédérale a pratiquement exclu une baisse des taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion de mars, un indice inférieur aux prévisions pourrait accroître la probabilité d'une baisse des taux en mai.



La seconde estimation de la croissance américaine au 4ème trimestre, attendue demain, pourrait également se révéler riche en enseignements.



Si ces chiffres devaient être meilleurs que prévu, cela pourrait retarder l'assouplissement monétaire de la Fed, tandis que s'ils étaient vraiment mauvais, cela pourrait encourager la banque centrale à agir vite.



Le début de journée a été animé par des statistiques de second plan, mais qui n'ont pas dressé un tableau très rassurant de l'activité.



Les commandes de biens durables ont ainsi chuté de 6,1% en janvier par rapport à décembre, après un tassement séquentiel de 0,3% en décembre 2023.



En excluant le secteur des transports, habituellement erratique et où les commandes ont plongé de 16,2% en janvier, les commandes américaines de biens durables n'ont toutefois diminué que de 0,3% le mois dernier.



Du côté des consommateurs, le moral des ménages américains a subi une nette dégradation en février après trois mois consécutifs de hausse, à en croire les résultats de l'enquête mensuelle du Conference Board.



Point préoccupant, le sous-indice mesurant le jugement des personnes interrogées sur leur situation à venir a reculé à 79,8 après 81,5 en janvier, sachant qu'un chiffre inférieur à 80 est souvent annonciateur d'une récession à venir.





