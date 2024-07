Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: sans tendance marquée en fin de matinée information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 17:50









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans tendance marquée mardi, en dépit des résultats supérieurs aux attentes de plusieurs poids lourds de la cote, qui n'ont pas réussi à totalement rassurer les investisseurs.



En fin de matinée, le Dow Jones parvient néanmoins à s'orienter à la hausse en avançant de 0,2% à 40.475,3 points, tandis que le Nasdaq prend 0,5% à 40.475,3 points.



De nombreuses sociétés ayant dévoilé leurs comptes ce matin ont surpris le marché en annonçant des performances meilleures que prévu et en relevant leurs objectifs annuels.



En ce sens, les publications de Coca-Cola (+1%), GE Aerospace (+7,5%) ou encore Spotify (+12%) semblent tout particulièrement appréciées des investisseurs.



Mais les investisseurs paraissent surtout vouloir attendre les annonces d'Alphabet et de Tesla, deux des 'Sept Magnifiques' à l'origine des bonnes performances des indices, qui feront part de leurs résultats ce soir après la clôture des marchés.



Dans l'ensemble, la saison des résultats de deuxième trimestre s'est révélée jusqu'ici positive, puisque 80% des sociétés ont fait mieux que prévu à ce stade, à comparer avec une moyenne de 74% sur dix ans.



Du coté des indicateurs, les intervenants ont pris connaissance des ventes de maisons existantes, qui ont diminué de 5,4% en juin par rapport au mois précédent, selon la Fédération des agents immobiliers (NAR).



Le prix de vente médian des maisons existantes a rebondi de 4,1% par rapport à juin 2023 pour atteindre 426.900 dollars - le prix le plus élevé jamais enregistré aux Etats-Unis.



Sur le compartiment obligataire, les rendements des emprunts d'Etat repartent à la baisse, celui des Treasuries à dix ans repassant sous le seuil de 4,22%.



Après avoir aligné deux séances de forte baisse, les cours du pétrole remontent légèrement, ce qui permet au brut léger américain d'avancer de 0,2% pour flirter de nouveau avec le cap des 80 dollars.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.