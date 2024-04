Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: sans tendance, mais le pétrole et l'or grimpent information fournie par Cercle Finance • 04/04/2024 à 07:32









(CercleFinance.com) - Wall Street finit sans direction, avec un S&P500 en hausse de 0,11% à 5.211, tandis que le Dow Jones recule d'autant, à 39.127. Le Nasdaq-100, qui avait inversé la vapeur à la hausse en passant de -0,25% à +0,5% environ à mi-séance, a reperdu tout son avantage entre 21h10 et 21h15, avant de grappiller 0,21% au final, à 18.160.



La séance a été marquée par la chute -attendue- d'Intel (-8,2%) au lendemain de la publication d'une perte de 7,1Mds$ dans sa division 'fonderie' (celle qui fait au contraire la fortune d'ASML ou TSMC... qui n'a pas subi de dégâts lors du séisme de magnitude 7,5 de la nuit dernière à Taïwan). A noter que Micron a grimpé de 4,3% et AMD a pris 1,2%.



Peu de mouvement du côté de l'obligataire : les T-Bond US se tendent à la marge de +1 point de base vers 4,36% (après un 'pic' à 4,43% vers 15h30)... ce qui correspond toutefois à la pire marque de clôture observée depuis le 27/11/2023.



Côté chiffres, l'indice PMI composite de S&P Global ressort à 52,1 en donnée définitive, contre 52,2 en estimation 'flash' et après 52,5 en février. Si la production manufacturière s'est accrue à son rythme le plus rapide en près de deux ans, la croissance de l'activité des services s'est atténuée avec un indice PMI passé de 52,3 à 51,7 d'un mois sur l'autre.



Il va falloir surveiller de près l'impact de la hausse du pétrole qui a culminé à 86,2$ avant de terminer vers 85,6$ sur le NYMEX, son score le plus élevé depuis le 25/10/2023. L'or suit le mouvement avec un test des 2.300$/Oz (record absolu), et l'argent finit au plus haut depuis deux ans, à 27$ (meilleure clôture depuis le 8 mars 2022).





