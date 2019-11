Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : sans tendance en l'absence de catalyseurs Cercle Finance • 12/11/2019 à 15:13









(CercleFinance.com) - Wall Street se dirige vers une ouverture autour de l'équilibre mardi en l'absence d'indicateurs économiques ou de publications de résultats de premier plan. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les indices américains sont inchangés ou presque, annonçant un début de séance dans le calme. Les marchés américains devraient ouvrir sur une note stable faute de nouvelle avancée sur le commerce, les investisseurs préférant marquer une pause après les records des derniers jours. Après avoir pris 3,4% au cours du mois écoulé dans l'espoir d'un accord sur le commerce entre Washington et Pékin, le Dow Jones a aligné hier un troisième record historique consécutif, le cinquième en six séances. 'L'indice s'approche désormais du seuil des 27.775 points, dont le dépassement confirmerait la tendance haussière', affirme un trader. 'Dans une telle configuration, l'indice aurait de bonnes chances de monter, à l'instar de ses homologues européens, sachant qu'il faudrait repasser sous les 27.400 pour invalider le signal haussier', ajoute-t-il. Le début de séance s'annonce d'autant plus prudent que Donald Trump a affirmé hier que les négociations avec la Chine avançaient 'lentement'. Aucun indicateur important n'est à l'ordre du jour aujourd'hui.

