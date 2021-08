Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : sans tendance claire malgré de bons résultats information fournie par Cercle Finance • 03/08/2021 à 17:42









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans tendance claire mardi matin, les bons résultats d'entreprise publiés en début de journée n'ayant pas suffi à fournir un nouvel élan au marché. Deux heures environ après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,2% à 34.915,4 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,5% à 14.612,6 points. Les cours ont été largement soutenus par les résultats ces dernières semaines, de nombreux grands noms de la cote ayant publié des comptes supérieurs aux prévisions des analystes. A ce stade de la saison des résultats, 88% des sociétés du S&P 500 ayant dévoilé leurs comptes ont annoncé un bénéfice supérieur aux attentes de la communauté financière. Les investisseurs ont encore pris connaissance, ce matin avant l'ouverture, d'une série de publications meilleures que prévu, souvent assorties de perspectives revues à la hausse. Under Armour s'adjuge plus de 6% après avoir relevé ses prévisions de résultats pour 2021 après avoir fait mieux que prévu au deuxième trimestre, notamment à la faveur d'une solide activité en Amérique du Nord. En revanche, DuPont lâche 1,6% après avoir pourtant fait état de résultats trimestriels supérieurs aux attentes à la faveur de la vigueur de ses principaux marchés, tels l'automobile, la construction, les puces ou les smartphones. De même Take-Two chute de près de 9% après avoir dévoilé un bénéfice net en croissance de 72% à 152,3 millions de dollars au titre de son premier trimestre 2021-22, mais aussi des revenus en repli de 2% à 813,3 millions. Au chapitre économique, les commandes à l'industrie se sont accrues de 1,5% en juin, selon le Département du Commerce, une hausse plus forte que prévu après une progression de 2,3% en mai.

