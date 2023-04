Wall Street: sans tendance claire, mais le pétrole s'envole information fournie par Cercle Finance • 03/04/2023 à 17:20

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans grande orientation lundi dans un contexte de marché dominé par l'envolée des cours du pétrole suite à la décision surprise de l'Opep+ de réduire sa production.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de plus de 0,6% à 33.490,3 points, tandis que le Nasdaq Composite cède lui 0,8% à 12.121 points.



Il semble que les investisseurs soient disposés à faire une petite pause après la bonne performance de la semaine dernière, qui s'était soldée par des gains de plus de 3%.



Il se peut aussi que les investisseurs aient l'idée d'aire 'le minimum' avant la semaine écourtée de Pâques, qui verra les marchés d'actions américains fermer leurs portes pour le Vendredi Saint.



En tête de classement, et de très loin, le compartiment de l'énergie gagne 4,5% dans le sillage de l'envolée du baril de brut léger américain (WTI) qui s'adjuge plus de 6% pour dépasser 80 dollars.



Les cours sont soutenus par la décision inattendue de l'Opep+ de réduire sa production de pétrole de 1,1 million de barils par jour, une décision qui pourrait être motivée par la perspective d'une baisse de la demande et à un ralentissement de l'économie.



'En effet, au-delà du ralentissement observé en Europe et aux Etats-Unis, la reprise de la Chine est plus longue que prévue et les données publiées ce matin sur l'activité manufacturière, semblent confirmer cette perspective', expliquent les équipes d'IG.



En tête du Dow Jones, Chevron avance de 3,7% tandis que les valeurs technologiques telles que Salesforce (-1,6%) ou Microsoft (-0,8%) subissent des prises de profits après un premier trimestre faste pour le Nasdaq.



L'indice à forte pondération technologique a en effet bondi de 10,5% là où le S&P 500 - l'indice de référence des marchés américains - s'est apprécié de 7,5%.



Les statistiques économiques du jour ont conforté le scénario d'un ralentissement de l'activité économique sous l'effet du resserrement monétaire orchestré par la Fed.



L'indice ISM manufacturier est ressorti en baisse à 46,3 le mois dernier, contre 47,7 en février, indiquant un quatrième mois consécutif de contraction de l'activité après une période d'expansion qui s'était prolongée pendant deux ans et demi.



L'indice PMI de S&P Global est lui ressorti à 49,2, après 47,3 le mois précédent, mais reste toujours en territoire de contraction, c'est-à-dire sous la barre des 50 points.



Ces indicateurs alimentent les anticipations d'une hausse de taux de 25 points de base de la part de la Réserve fédérale américaine en mai, suivie d'un statu quoi au mois de juin.



Ces chiffres favorisent la baisse des rendements des Treasuries: celui des titres à dix ans cède près de sept points de base vers 3,42%.



Le dollar évolue sans grand changement après son dérochage de la semaine passée, les cambistes semblant hésiter à prendre des positions trop tranchées avant les chiffres de l'emploi qui paraîtront vendredi prochain.



L'euro s'échange autour de 1,0880 dollar, en hausse de 0,4%.



Sur le front des valeurs, Tesla lâche 4% après des chiffres de livraisons au premier trimestre inférieurs à ceux de sa production, conduisant les investisseurs à s'interroger sur la demande dont bénéficie le groupe.



L'action Intel est mieux orientée (+2%), soutenue par une note de Bernstein qui estime que les perspectives du fabricant de processeurs commencent enfin à s'améliorer.