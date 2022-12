Wall Street: sans tendance claire, les pétrolières remontent information fournie par Cercle Finance • 19/12/2022 à 17:22

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé lundi matin dans un marché calme à l'approche de Noël, le Dow Jones étant soutenu par les pétrolières tandis que le Nasdaq subit le repli des valeurs technologiques.



En fin de matinée, le Dow Jones grignote 0,1% à 32.959,4 points, mais le Nasdaq Composite lâche pas loin de 1% à 10.602,2 points.



En l'absence de catalyseurs, Wall Street est portée par le rebond des cours du pétrole, en réaction aux espoirs de réouverture de l'économie chinoise et au récent affaiblissement du dollar, qui profite aux valeurs pétrolières.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,4% à plus de 74,5 dollars, alors que le billet vert recule en direction de 1,0590 face à l'euro.



Les 'majors' pétrolières comme ExxonMobil et Chevron s'adjugent toutes les deux 0,5%. Les parapétrolières telles que Schlumberger (+0,8%) sont également bien orientées.



A la baisse, les groupes technologiques, dont Apple (-1,4%), reculent nettement.



Meta Platforms, la maison mère de Facebook, abandonne encore plus de 2,8%, ce qui porte à quelque 70% ses pertes depuis le début de l'année, soit l'équivalent de 750 milliards de dollars de capitalisation partis en fumée.



Les analystes estiment qu'à eux cinq, les GAFAM (Alphabet, Apple, Meta, Amazon et Microsoft) ont perdu près de 2.500 milliards de dollars de valorisation boursière cette année.



L'action Tesla cède 1,7% en dépit de spéculations entourant un possible départ d'Elon Musk en tant que directeur général de Twitter.



Pour mémoire, cette période calme de l'année permet traditionnellement aux investisseurs de procéder à leurs dernières opérations d'habillages de bilan, notamment en vendant les valeurs gagnantes sur l'année.



Pour l'instant, Wall Street n'a pas vraiment bénéficié du traditionnel mouvement haussier de fin d'année, puisque l'indice S&P 500 affiche à ce stade un repli de l'ordre de 6% depuis début décembre.