Wall Street : sans tendance claire, indicateurs mitigés

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait évoluer sans tendance claire jeudi au début d'une séance qui a été animée par une série d'indicateurs économiques, dont une mesure de l'inflation supérieure aux attentes et un indicateur de l'emploi meilleur que prévu.

Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones avance de 0,1%, tandis que le celui sur le Nasdaq 100 recule de 0,1%, annonçant une ouverture en ordre dispersé.

Hier, Wall Street avait aligné une nouvelle série de records alors que les chiffres de l'inflation de juillet étaient ressortis légèrement moins tendus que ce qui était anticipé.

Les analystes préviennent toutefois que l'enthousiasme suscité par la reprise économique et la dernière saison des résultats pourrait bientôt retomber.

Dans une note de stratégie, BofA déclare s'attendre à ce que les publications de deuxième trimestre aient marqué un 'pic' à la fois en termes de performances, de marges et de sentiment de marché.

Selon ses données, sur les plus de 450 sociétés du S&P 500 ayant publié à ce stade, les prévisions de bénéfices ont été battues en moyenne de 16%.

'Mais le consensus s'attend à ce que le taux de croissance à deux ans se ralentisse à partir du second semestre en raison des inquiétudes liées à l'inflation et de données économiques plus mitigées', souligne la banque américaine.

Ce matin, les investisseurs ont pris connaissance des derniers chiffres du marché du travail et des prix producteurs, qui dressent un portrait contrasté de l'économie.

Selon le Département du Travail, les prix à la production ont augmenté de 1% en juillet par rapport au mois précédent, dont une hausse de 0,9% hors alimentation, énergie et négoce, des chiffres supérieures aux attentes.

Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'établit à 7,8% en données brutes et à 6,1% hors alimentation, énergie et négoce, en accélération donc par rapport à respectivement 7,3% et 5,5% en juin.

Côté emploi, les inscriptions aux allocations chômage ont diminué la semaine du 2 août pour s'établir à 375.000 contre 387.000 la semaine précédente.

Les économistes attendaient un repli moins prononcé, dans la zone des 380.000.