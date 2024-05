Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: sans tendance claire en fin de matinée information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 17:52









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sans véritable tendance mercredi, les investisseurs ne trouvant pas de nouveaux catalyseurs pour faire monter davantage des indices récemment revenus à des niveaux proches de leurs plus hauts historiques.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,2% à 38.954,2 points, mais le Nasdaq Composite se replie de 0,2% à 16.288,5 points.



Les marchés d'actions américains avaient déjà fini sur des scores insignifiants hier, incapables d'amplifier leurs gains en dépit de la poursuite reflux des rendements obligataires.



Ce matin, les intervenants de marché semblent peiner à trouver une direction claire après les comptes trimestriels contrastés de plusieurs grands noms de la technologie.



Uber Technologies chute de plus de 8% après avoir publié une perte nette part du groupe creusée à 654 millions de dollars au titre des trois premiers mois de l'année.



Le média social Reddit s'en sort mieux et gagne 2% après avoir livré des performances convaincantes à l'occasion de sa première publication de résultats depuis son introduction en Bourse.



Aucun des indicateurs au programme dans la matinée n'a permis de fournir une esquisse du tableau de l'état de la conjoncture économique et donc de renseigner sur les futures intentions de la Fed.



Les stocks des grossistes ont poursuivi leur repli au mois de mars et baissé de 0,4%, selon des chiffres publiés ce matin par le Département du Commerce.



Les cours du pétrole repartent à la hausse suite à l'annonce d'un repli marginal des stocks de pétrole brut la semaine dernière, avec un brut léger américain (WTI) qui avance de 0,9% à 79,1 dollars.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.