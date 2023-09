Wall Street: sans tendance claire en attendant la Fed information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 17:54

(CercleFinance.com) - Après son repli de la veille, Wall Street évolue sur une note plus hésitante mercredi dans l'attente de la publication du communiqué de politique monétaire de la Réserve fédérale.



Peu avant 11h30 (heure de New York), le Dow Jones avance de 0,5% à 34.698,5 points, mais le Nasdaq Composite cède lui 0,3% à 13.637,8 points.



L'évolution de Wall Street devrait néanmoins être déterminée par les annonces de la Fed, qui tomberont à 14h00 avant une conférence de presse très attendue de son président, Jerome Powell.



Si les investisseurs s'attendent à ce que la banque centrale américaine maintienne ses taux d'intérêt, ils espèrent en revanche obtenir des précisions sur sa stratégie pour les mois qui viennent.



Certains intervenants semblent néanmoins vouloir faire le parti que les propos que tiendra Jerome Powell seront plus accommodants que prévu et qu'ils pencheront en faveur d'une stabilisation des taux, comme l'avait suggéré la BCE jeudi dernier.



'J'ai parfois l'impression, comme c'est aussi le cas pour d'autres investisseurs, que la BCE et la Fed coordonnent leurs décisions de politique monétaire', indique ce matin Joachim Klement, le stratège de Liberum.



'On a parfois le sentiment que la Fed reproduit les mouvements de la BCE et inversement', ajoute l'analyste.



'Il est vrai que les économies américaine et européenne sont devenues de plus en plus synchronisées au sein d'un système mondialisé, de telle sorte que les deux banques centrales doivent faire face aux mêmes difficultés, ce qui les conduit à réagir de la même façon', explique-t-il.



D'autres observateurs s'attendent au contraire à ce que la banque centrale reconnaisse la résistance de la croissance américaine et prenne note de la récente remontée des prix pétroliers et de ses effets sur l'inflation, ce qui pourrait ouvrir la voie à une hausse de taux au mois de novembre.



Dans ce contexte d'incertitudes sur l'orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale, le rendement des Treasuries à dix ans s'apaise pour revenir en direction de 4,32%.



Les cours pétroliers repartent eux en légère hausse, avec un WTI qui progresse de 0,2% à 91,4 dollars, suite à l'annonce d'un repli des stocks hebdomadaires de brut la semaine passée aux Etats-Unis.



Le sentiment de marché est affecté en outre par le net repli d'Apple (-1%) dans la crainte d'une demande finalement moins forte que prévu pour l'iPhone 15, alimentée par des commentaires des analystes d'UBS, un recul qui pèse sur l'ensemble du compartiment technologique.