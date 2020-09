Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : sans tendance claire après le PMI Cercle Finance • 23/09/2020 à 17:09









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans tendance claire mercredi matin après la parution d'un indicateur économique sans grande surprise. Une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones oscille autour de l'équilibre à 27.299,7 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,5% à 10.909,7 points. 'Le marché n'arrive toujours pas à rebondir après sa correction amorcée au mois de septembre', déplore un intervenant. Le PMI, publié 15 minutes après l'ouverture, a eu peu d'effet sur la tendance. Il est vrai que les résultats des enquêtes PMI d'IHS Markit sur l'activité dans le secteur privé aux Etats s'avèrent un peu décevants. L'indice PMI 'flash' composite s'est tassé à 54,4 au mois de septembre, après 54,6 en août. Dans les services, le PMI 'flash' est ressorti en baisse à 54,6, à comparer avec 55 en août, alors que le consensus l'attendait à 54,5. Pour ce qui concerne l'activité manufacturière, l'indice PMI a progressé à 53,3 contre 52,7 en août, conformément aux attentes des analystes. Ces données paraissent confirmer le scénario d'un essoufflement de l'activité économique aux Etats-Unis, après un printemps et un début d'été tonitruants, alors que l'épidémie de Covid-19 sévit toujours. Côté valeurs, Nike flambe de plus de 12% après avoir largement dépassé le consensus sur le trimestre écoulé, notamment à la faveur d'un bond de 82% de ses ventes en ligne. Johnson & Johnson gagne plus de 2% après avoir fait part de l'entrée en essais cliniques de phase III de son projet de vaccin contre le Covid. Tesla cède de son côté plus de 6%, victime de prises de bénéfices après l'organisation, hier, d'un 'Battery Day' pourtant porteur de bonnes surprises à en croire les notes d'analystes publiées aujourd'hui.

