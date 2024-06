Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: sans tendance claire après l'ISM information fournie par Cercle Finance • 03/06/2024 à 17:06









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans tendance claire lundi au début d'une séance animée par des indicateurs économiques mitigés, en attendant les grands rendez-vous prévus d'ici à la fin de la semaine.



En fin de matinée, le Dow Jones se replie de 0,4% à 38.514,5 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,2% à 16.767,6 points.



Juste après l'ouverture, les investisseurs ont pris connaissance de la publication du PMI manufacturier de S&P Global, qui est ressorti à 51,3 pour le mois écoulé, contre 50 en donnée définitive pour avril.



Le tableau est bien différent avec l'ISM, qui montre que la contraction s'est accentuée dans le secteur manufacturier américain, avec un indice qui s'est établi à 48,7 le mois dernier, contre 49,2 en avril, alors que le consensus attendaient en moyenne un indice autour de 49,8.



En réaction à ce dernier indicateur, qui milite plutôt pour une baisse de taux de la Fed, le rendement des Treasuries à dix ans reflue sous 4,42% tandis que le dollar, mais le dollar creuse ses pertes face à l'euro.



Le principal rendez-vous de la semaine tombera toutefois vendredi avec le très attendu rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis.



Le marché anticipe 180.000 créations de postes en mai, selon le consensus, ce qui marquerait une relative stabilité par rapport aux 175.000 du mois précédent.



Un chiffre inférieur aux attentes laisserait espérer que la Fed abaisse ses taux dès le mois de septembre, ce qui pourrait être positif pour le marché.





