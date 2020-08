Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : sans tendance claire après des indicateurs Cercle Finance • 20/08/2020 à 17:00









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans tendance claire jeudi au début d'une séance animée par une série d'indicateurs économiques, dont une mesure du chômage bien plus mauvaise que prévu. Une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones perd ainsi près de 0,2% à 27.650,1 points tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,3% à 11.179.2 points. Des statistiques particulièrement décevantes concernant le marché de l'emploi semblent avoir exacerbé l'inquiétude des investisseurs. Le Département du Travail a annoncé ce matin avoir dénombré 1.106.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, à comparer à 971.000 la semaine précédente. Le rythme des inscriptions au chômage est donc reparti à la hausse, alors même que le consensus tablait sur 925.000 inscriptions. La situation du secteur industriel semble, elle aussi, se dégrader. L'indice de la Fed de Philadelphie s'est établi à 17,2 en août, en recul d'environ sept points par rapport au mois précédent, marquant ainsi un net ralentissement de la croissance de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie. Enfin, l'indice des indicateurs avancés américains calculé par le Conference Board a enregistré en juillet sa troisième hausse consécutive, mais sa progression tend à se ralentir par rapport aux deux mois précédents. Coté valeurs, Intel s'adjuge 3% après l'annonce du lancement d'un programme accéléré de rachats d'actions, estimé à 10 milliards de dollars, devant se clôturer avant la fin de l'année. Le fabricant de puces graphiques NVidia cède de son côté plus de 1%, les résultats décevants dévoilés au titre du trimestre écoulé n'étant pas totalement compensés par des perspectives jugées plus prometteuses.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.