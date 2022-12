Wall Street: sans tendance avant la Fed information fournie par Cercle Finance • 14/12/2022 à 15:27

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait se montrer hésitante mercredi en début de séance, l'attente des décisions de la Fed incitant les investisseurs à la prudence malgré des nouvelles positives du côté de l'inflation.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais évoluent tous autour de l'équilibre, annonçant une ouverture incertaine.



Le communiqué de politique monétaire de la Réserve Fédérale, qui tombera en début d'après-midi, sera suivi d'une conférence de presse de son président, Jerome Powell, dont les indications seront très suivies par les marchés.



Le scénario d'une baisse de taux semble d'ores et déjà acquis et pris en compte par le marché, avec une probabilité estimée à plus de 79% contre 73% la veille, selon le baromètre FedWatch du CME Group.



Les investisseurs attendent aussi de l'institution qu'elle précise ses intentions en matière de taux à l'approche de 2023, en évoquant peut-être un début d'inflexion de sa politique monétaire.



Les indicateurs économiques publiés une heure avant l'ouverture sont en effet venus confirmer que le pic d'inflation était passé et qu'une décrue progressive étant en train de s'amorcer.



Le Département du Travail a annoncé que les prix à l'importation avaient baissé de 0,6% le mois dernier, après une baisse de 0,4% en octobre. Hors produits pétroliers (-2,8%), ils se sont tassés de 0,4% en novembre.



Mais certains analystes rappellent que Jerome Powell a clairement énoncé qu'il ne comptait pas modifier sa politique restrictive trop vite afin de ne pas répéter les erreurs faites dans les années 1970-80.



Bon nombre de professionnels craignent que les investisseurs se montrent surpris par le ton 'hawkish' (rigoureux) que pourrait adopter Jerome Powell ce soir.



Alors que les marchés anticipent un taux terminal à 5% et une première baisse de taux au second semestre 2023, des stratèges préviennent que le taux terminal de la Fed pourrait plutôt se situer entre 5% et 6% in fine.