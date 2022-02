Wall Street: sans tendance au lendemain de l'inflation information fournie par Cercle Finance • 11/02/2022 à 15:12

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait hésiter vendredi en début de séance, peinant à rebondir après les pertes subies la veille sur fond de craintes persistantes autour de l'inflation.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'future' sur les principaux indices new-yorkais affichent des gains de l'ordre de 0,1%, annonçant une ouverture sans grande tendance.



Le S&P 500 avait lâché 1,8% hier, tandis que le Nasdaq Composite cédait plus de 2%, un repli qui a ramené l'indice technologique en territoire de correction après une chute de plus de 10% depuis ses derniers plus hauts.



Le niveau inédit de l'inflation américaine au mois de janvier a renforcé les anticipations de prochaines hausses de taux et réveillé les inquiétudes quant à la conjoncture économique.



'Cette publication augmente certainement la probabilité que la Réserve fédérale augmente ses taux de 50 points de base en mars, et le marché l'anticipent désormais avec une probabilité de 50%', pronostique Tiffany Wilding, l'économiste en chef pour l'Amérique du Nord chez Pimco.



Quoi qu'il en soit, ces chiffres ne vont pas manquer d'inquiéter la Fed, prévient l'analyste.



'Au minimum, les données d'aujourd'hui renforcent nos prévisions selon lesquelles la Fed commencera probablement à relever les taux au rythme d'une hausse par réunion', souligne Tiffany Wilding.



La perspective de hausses de taux est habituellement peu favorable aux marchés d'actions, mais certains stratèges estiment qu'elle ne remet pas en cause la tendance de fond qui anime Wall Street.



'Nous pensons que les fondamentaux des entreprises demeurent suffisamment solides pour compenser l'impact défavorable des hausses de taux d'intérêt et nous nous attendons à une poursuite des gains en Bourse', assure Mark Haefele, le directeur des investissements de la branche gestion de fortune d'UBS.



'Lors de la saison des résultats de 4ème trimestre, environ 78% des entreprises ont fait mieux que prévu au niveau des bénéfices, les composantes du S&P 500 étant bien partie pour afficher une croissance de 26% de leurs profits', rappelle le stratège.



La saison des résultats commence néanmoins à toucher à sa fin aux Etats-Unis et les publications trimestrielles se font plus rares, même si l'équipementier sportif Under Armour a dévoilé ses comptes ce matin.



La séance s'annonce également peu chargée du côté des indicateurs, le seul chiffre économique attendu aujourd'hui étant celui de l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan, qui paraîtra dans la matinée.