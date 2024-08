Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: sans tendance après une inflation jugée mitigée information fournie par Cercle Finance • 14/08/2024 à 17:03









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sur une note indécise mercredi, les investisseurs peinant à interpréter les derniers chiffres de l'inflation, que les observateurs jugent mitigés.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,1% à 39,798,5 points, mais le Nasdaq Composite recule de 0,4% à 17.121.5 points.



Une heure avant l'ouverture de Wall Street, le Département américain du Travail a fait état d'une hausse de 2,9% en juillet de l'indice des prix à la consommation, son rythme annuel le plus bas depuis mars 2021.



Hors énergie et produits alimentaires, deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel est ressorti à 3,2% le mois dernier, alors que les économistes l'anticipaient à 3,3%.



Ces chiffres - qui confirment la tendance à la décélération de l'inflation - devraient conduire la Fed à amorcer comme prévu son cycle d'assouplissement monétaire à l'issue de sa réunion des 17 et 18 septembre.



Mais certains analystes estiment que la persistance des tensions inflationnistes dans le secteur des services n'est pas de nature à justifier un ajustement 'agressif' de la part de la Fed le mois prochain.



'Si une baisse des taux en septembre semble justifiée, la décision d'une baisse plus importante de 50 points de base reste un point d'interrogation en l'absence de risques systémiques majeurs', juge Florian Ielpo, le responsable de la recherche macroéconomique chez LOIM.



D'après le baromètre FedWatch, les traders tablant à une grande majorité (56,5%) sur une baisse de 25 points de base des taux de la Réserve fédérale le mois prochain, mais une minorité (43,5%) n'exclut pas un assouplissement de 50 points de base.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans, se détend de nouveau après cette statistique, perdant près de quatre points de base, à 3,81%



Du côté des valeurs, le titre Kellanova bondit de 7% après la conclusion d'un accord définitif en vue de son rachat par Mars, pour un montant global de 35,9 milliards dette nette comprise.



A la hausse également, l'action Eli Lilly progresse de presque 3% à la faveur d'un relèvement d'objectif de cours des analystes de Berenberg, qui en font leur valeur préférée au sein du secteur pharmaceutique.





