Wall Street : sans tendance après la vague de résultats

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait évoluer sur une note hésitante mardi en début de séance suite à une nouvelle fournée de résultats d'entreprises, mêlant à la fois bonnes et mauvaises nouvelles. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais sont stables, voire en petite hausse de 0,2%, annonçant un début de séance sans grande tendance. Sans surprise, ce sont les publications de résultats qui animent la cote, les investisseurs cherchant toujours à déterminer si les niveaux de valorisation actuels sont justifiés après les records des dernières semaines. Or, si la majeure partie des sociétés font état de perspectives généralement souriantes, leurs performances au titre du quatrième trimestre sont encore affectées par l'impact de l'épidémie de Covid-19. GE a ainsi enregistré un chiffre d'affaires de 20,1 milliards de dollars au titre du 4e trimestre, en recul de 14% par rapport à la même période un an plus tôt. Son BPA ajusté sur le trimestre ressort à huit cents, soit juste en-dessous du consensus. Johnson & Johnson affiche de son côté un bénéfice net ajusté en repli de 1,2% à 4,96 milliards de dollars au titre des trois derniers mois de 2020, soit 1,86 dollar par action, un BPA dépassant légèrement les attentes des analystes. Si les investisseurs sont parfois confrontés à quelques déceptions sur certaines valeurs individuelles, la saison des résultats reste favorable dans son ensemble. Face à cette série de publications trimestrielles, les considérarions politiques et les inquiétudes entourant la santé de l'économie passent un peu au second plan. Les investisseurs surveilleront néanmoins de près, en début de matinée, l'indice mensuel de confiance du consommateur du Conference Board, attendu en très légère hausse. 'Face à l'affaiblissement du marché du travail et la résurgence de la pandémie, les ménages ont ralenti leurs dépenses et montré un peu plus de morosité ces dernières semaines', rappellent les analystes d'Oddo.

