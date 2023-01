Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: sans tendance après des statistiques mitigées information fournie par Cercle Finance • 18/01/2023 à 17:00









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sans tendance claire mercredi en début de séance, tiraillée entre des chiffres de l'inflation plutôt rassurants et une mesure de la consommation plus mauvaise que prévu.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,3% à 33.823,8 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de près de 0,4% à 11.137,1 points.



Les indicateurs économiques divergents publiés ce matin semblent inciter les investisseurs à une certaine prudence, une tendance renforcée par la perspective d'une accélération des publications de résultats dans les jours qui viennent.



Sur le front de la consommation, les ventes de détail ont diminué davantage que prévu en décembre, se tassant de 1,1% après un recul de 1% le mois précédent, selon le Département du Commerce.



Côté inflation, les prix à la production se sont tassés de 0,5% en décembre par rapport au mois précédent, confirmant la tendance au ralentissement des tensions inflationnistes.



Toujours sur le plan économique, la production industrielle américaine a encore reculé le mois dernier, de 0,7%, selon la Réserve fédérale, après une baisse de 0,6% en novembre.



A noter que les stocks des entreprises ont augmenté de 0,4% en novembre, ce qui témoigne d'une difficulté grandissante à écouler les stocks.



Ces éléments alimentent naturellement le débat en cours sur l'opportunité d'une pause dans le cycle de hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, face à une inflation qui décélère et une croissance qui s'essouffle.



Sur le marché des changes, le dollar recule aux abords de 1,0830 face à l'euro en réaction à ces indicateurs, qui suggèrent que le durcissement monétaire orchestré par la Fed est appelé à ralentir.



Ces statistiques ont également eu pour effet d'accentuer la baisse des rendements des emprunts d'Etat américains, le taux des Treasuries à 10 ans retombant sous le seuil des 3,40%, un creux de quatre mois.



S'agissant des valeurs, Microsoft cède 0,9% après avoir annoncé la suppression d'environ 10.000 emplois, soit l'équivalent de 5% de ses effectifs dans le monde, ce qui se traduira par une charge exceptionnelle de 1,2 milliard de dollars dans ses comptes trimestriels.



Johnson & Johnson lâche 1,1% après les résultats d'un examen indépendant des données de l'étude de phase 3 ayant montré que régime vaccinal anti-VIH expérimental de sa filiale Janssen n'était pas efficace pour prévenir l'infection par rapport au placebo.





