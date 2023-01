Wall Street: sans tendance après des résultats contrastés information fournie par Cercle Finance • 24/01/2023 à 17:19

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans direction claire mardi à la suite des résultats trimestriels diversement accueillis de plusieurs poids lourds de la cote comme 3M, GE ou Verizon.



En fin de matinée, le Dow Jones est virtuellement inchangé, à 33.640 points, après avoir évolué des deux côtés de son point d'équilibre durant la matinée, tout comme le Nasdaq Composite parfaitement stable à 11.353,8 points.



Après leur franche hausse des deux dernières séances, les marchés gardent les yeux rivés sur les nombreux résultats d'entreprises qui animent la cote en cette entame de saison des résultats.



Les intervenants de marché semblent tiraillés entre les chiffres bien accueillis de sociétés comme GE et Halliburton d'un côté et ceux, plus décevants, dévoilés par Johnson & Johnson de l'autre.



A la hausse, l'assureur Travelers signe la plus forte hausse du Dow avec un gain de 1,9% dans le sillage de sa publication trimestrielle, suivi par Verizon (+1,2%) après des performances meilleures que prévu.



Côté déception, 3M lâche 5% après avoir fait état d'un bénéfice en baisse sur le trimestre écoulé et annoncé la suppression d'environ 2500 postes de fabrication afin de s'aligner sur les volumes de production ajustés.



Les investisseurs ont appris juste après l'ouverture que la contraction du secteur privé américain s'était atténué en janvier, confirmant que les risques sont désormais orientés vers un atterrissage en douceur de l'économie plutôt que vers un ralentissement profond et prolongé.



L'indice composite de S&P Global s'est ainsi établi à 46,6 en estimation flash pour le mois en cours, à comparer à 45 pour le mois précédent.



A une semaine de la réunion de la Fed, les rendements des obligations américaines se détendent un peu et l'emprunt à 10 ans, principale référence du marché obligataire, revient sous la barre des 3,50%, à 3,48%.



Le dollar cède de nouveau du terrain face à l'euro, autour de 1,0880, après son accès de faiblesse de la veille, consécutif aux déclarations de Klaas Knot, le patron de la banque centrale néerlandaise, selon lequel la BCE pourrait enchaîner deux hausses de taux de 50 points de base lors de ses deux prochaines réunions.



La fébrilité du billet vert ne bénéficie pas aux matières premières, comme le montre le cours du brut léger américain (WTI) qui corrige actuellement de 1,3% à moins de 80,6 dollars sur le NYMEX.