Wall Street : sans réelle tendance, secteur auto plébiscité.

(CercleFinance.com) - Wall Street a lentement, très lentement décliné au fil des heures : à un rythme quasi imperceptible mais qui aboutit à une clôture négative sur le Nasdaq (-0,01%) contre +0,3% une heure et demie après l'ouverture. L'indice Dow Jones a gagné 0,41% à 34.465 points, le S&P-500 grappille 0,12% à 4.201 points et le Russell-2000 se détache nettement, pour la seconde séance consécutive, avec +1,06%. Beaucoup de prudence à la veille de la publication des chiffres très attendus des revenus et dépenses des ménages... et surtout de l'indice des prix 'PCE' qui leur est associé (qui constitue la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale). Les chiffres du jour n'ont pas permis d'impulser une tendance : conformément aux attentes, le PIB US 'révisé' s'établit à 6,4% au premier trimestre 2021 en rythme annualisé, d'après le Département du Commerce qui confirme en deuxième lecture son estimation de fin avril. Cette croissance marque une accélération par rapport à l'augmentation de 4,3% observée le trimestre précédent. Elle a été soutenue à la fois par les dépenses de consommation des ménages, l'investissement fixe et les dépenses publiques. La surprise du jour provient des commandes de biens durables qui sont reparties à la baisse aux Etats-Unis au mois d'avril (-1,3%), un repli qui peut sembler contre-intuitif au vu de la vigueur affichée par l'économie américaine ces derniers temps (les analystes anticipaient une hausse de 0,8%). C'est le secteur des transports qui plombe le chiffre mensuel, les commandes y ont baissé à elles seules de 6,7% le mois dernier, celles des voitures ayant notamment chuté de 6,2% (le secteur automobile est victime de problèmes de pénuries de composants électroniques récurrents). Hors transports, elles ont augmenté de 1% le mois dernier. Les inscriptions aux allocations chômage ont diminué de -38.000 la semaine du 17 mai aux Etats-Unis, selon le Département du Travail, pour s'établir à 406.000, contre 444.000 la semaine précédente. Il s'agit du niveau le plus faible enregistré depuis mars 2020. La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 458.750, en recul de 46.000 d'une semaine à l'autre. Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a diminué de 96.000 la semaine du 10 mai, à 3.642.000. Si Wall Street a jugé ces chiffres globalement neutres, le marché obligataire a clairement consolidé, avec des taux qui se sont tendus au fil des heures : le T-Bond '2031' en termine à +1Pts, vers 1,6150%... alors que la veille, il ne se situait plus qu'à 3Pts de base de son plancher du 22 avril. Le S&P500 a été soutenu pour la seconde séance consécutive par le secteur auto avec Tesla (+1,9%), General Motors (+2,5%), Ford (+7,1%) puis Boeing (+3,9%) et General Electric (+7%). A noter une certaine lourdeur des GAFAM avec Microsoft -1%, Apple -1,2%, Alphabet -1,3% (mais Facebook prenait +1,6%) et la flambée de +6% de Salesforce après la publication de ses résultats : cela devrait fournir du soutien au Dow Jones vendredi.

