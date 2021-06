Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : sans réelle tendance, pétrolières en soutien. Cercle Finance • 03/06/2021 à 07:47









(CercleFinance.com) - Séance sans relief et sans 'market mover' : le Livre beige de la FED publié ce mercredi confirme le rebond de l'économie américaine, même si toutes les planètes ne sont pas encore alignées. Les indices ont très peu décalé, avant puis après le 'Beige Book', et les écarts finaux sont anecdotiques : le Dow Jones a grappillé 0,07% à 34.600, le S&P-500, 0,14% à 4.208, et le Nasdaq Composite, 0,14% aussi à 13.756. Wall Street n'a pas non plus réagi aux propos de Patrick Harker (gouverneur de la Fed de Philadelphie) estimant que la vigueur de la reprise et le rebond du marché du travail pourraient justifier que la banque centrale commence à réfléchir au moyen de réduire le rythme de ses achats d'actifs... il n'a pas mentionné la question de l'inflation. Le Nasdaq a surperformé grâce à American Airlines +4,6%, Moderna +3,8%, eBay +3,3%, Nvidia +3,2%, AMD +1,4%, Broadcom +1,2%... La hausse a été ralentie par Nucor -5,2%, Tesla -3%, Netease -2,4%, News Corp -2,3%... Le S&P500 a de nouveau été maintenu à flot par les valeurs du secteur 'énergie' et notamment les deux géants des services pétroliers Schlumberger +7,7% et Halliburton +4,3%, puis Cabot Oil +3,5%, Valero +2,7%, Chevron +1,3%.

